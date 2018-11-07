Sağlık Komitesi “Bulaşıcı Hastalıklar Yasa Tasarısı”nı görüştü

Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, “Bulaşıcı Hastalıklar Yasa Tasarısını” görüştü.

Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi bugün HP Milletvekili Jale Refik Rogers başkanlığında toplandı.

Komite, gündeminde bulunan “Bulaşıcı Hastalıklar Yasa Tasarısı”nın genel görüşmesi çerçevesinde ilgili yasa tasarısını madde madde görüşmeye devam etti. Söz konusu gündem maddesi ilerleyen toplantılarda da ele alınmaya devam edecek.

Bulaşıcı Hastalıklar Yasa Tasarısının genel gerekçesi şöyle:

“İnsan sağlığını tehdit eden hastalıkların çoğu gelişmekte olan virüsler ve/veya bulaşıcı hastalıklar tarafından meydana geldiği ve özellikle bulaşıcı bir hastalığın insanlarda dikkate değer ölçüde zarara yol açan veya açabilecek bir rahatsızlık veya tıbbi bir durumun olduğu belirlenmiştir. Son yıllarda ülkemizde de yayılmakta olan bulaşıcı hastalıkların önlenebilmesi ve kontrolü için yapılan çalışmalarda yaşanan sıkıntıları ve mevzuat yetersizliğini ortadan kaldırmak amacı ile Bakanlığımızca ilişikte bir sureti sunulan Bulaşıcı Hastalıklar Yasa Tasarısı hazırlanmıştır.

Bu yasa tasarısı hazırlanırken kendi ülke koşullarımız da gözetilerek Avrupa Birliği’nin koymuş olduğu genel ilkeler çerçevesinde kendi yapımıza uyumlaşmasına çalışılmıştır.

İş bu yasa tasarısının yürürlüğe girmesi ile dünyada gelişmekte olan bulaşıcı hastalıkların takibini yaparak ülkemizde yayılmakta olan bulaşıcı hastalıkların daha kolay ve etkin bir şekilde önlenmesi ve kontrolü sağlanabilecektir.”

Komite toplantısına davetli olarak Sağlık Bakanlığı, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi, AB Koordinasyon Ofisi ve TIP-İŞ’ten yetkililer katılıp, görüş ve önerilerini sundu.

HP Milletvekili Jale Refik Rogers başkanlığındaki Komite toplantısına, UBP Milletvekili ve Komite Başkan Vekili Menteş Gündüz, Komite üyeleri; UBP Milletvekili Özdemir Berova, CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe ve HP Milletvekili Hasan Topal katıldı.