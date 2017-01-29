Sağlık Durumu İyi



Lefkoşa’nın Kızılbaş bölgesinde dün saat 09.30 civarında meydana gelen trafik kazasında bir kişi hafif yaralandı. Kaza, Kızılbaş çemberinde NU 825 plakalı jeep tipi aracı ile seyreden Barlas Öntaş (E¬37) ile ayni istikamette KF 527 plakalı motosikleti ile seyreden Kenan Çoban’ın (E¬59) çarpışması sonucu oldu. Çarpmanın etkisiyle yere düşen Çoban hastaneye kaldırıldı. Yetkililerden alınan bilgiye göre kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Çoban’ın sağlık durumu sağlık durumu iyi.Diyalog