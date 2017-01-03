Sağlık Durumu İyi

Lefkoşa¬Gazimağusa anayolu üzerinde dün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, JJ 263 plakalı aracın sürücüsü Hayrettin Bozkurt hafif yaralandı. Kaza, dün akşam Gazimağusa’dan Lefkoşa istikametine doğru seyreden JJ 263 plakalı araç sürücüsü Hayrettin Bozkurt’un, önünde seyreden Özer İlhan yönetimindeki MZ 045 plakalı forklift model araca arkadan çarpmasıyla gerçekleşti. Çarpmanın etkisiyle Bozkurt’un aracı önce hasar gördü, ardından araç kendiliğinden alev aldı. Araçta çıkan yangın sonucunda Hayrettin Bozkurt’un yönetimindeki arabanın motor kısmı yandı. Olayı gören gördü tanıkları, itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Lefkoşa İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Kaza sonucunda JJ 263 plakalı araç sürücüsü Hayrettin Bozkurt, hafif yaralandı. Bozkurt, olay yerine çağrılan ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı. Bozkurt’un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Diyalog

× Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.