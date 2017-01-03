FLAŞ HABER

Yoğun Bakımda

Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

03 Ocak 2017 Salı 14:51

Sağlık Durumu İyi

Sağlık Durumu İyi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208
Sağlık Durumu İyi
Gazimağusa’dan Lefkoşa’ya doğru seyreden Hayrettin Bozkurt, önce önündeki forklifte çarptı ve aracı alev aldı

Lefkoşa¬Gazimağusa anayolu üzerinde dün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, JJ 263 plakalı aracın sürücüsü Hayrettin Bozkurt hafif yaralandı. Kaza, dün akşam Gazimağusa’dan Lefkoşa istikametine doğru seyreden JJ 263 plakalı araç sürücüsü Hayrettin Bozkurt’un, önünde seyreden Özer İlhan yönetimindeki MZ 045 plakalı forklift model araca arkadan çarpmasıyla gerçekleşti. Çarpmanın etkisiyle Bozkurt’un aracı önce hasar gördü, ardından araç kendiliğinden alev aldı. Araçta çıkan yangın sonucunda Hayrettin Bozkurt’un yönetimindeki arabanın motor kısmı yandı. Olayı gören gördü tanıkları, itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Lefkoşa İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Kaza sonucunda JJ 263 plakalı araç sürücüsü Hayrettin Bozkurt, hafif yaralandı. Bozkurt, olay yerine çağrılan ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı. Bozkurt’un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Diyalog


 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AKINCI: “TARİHİ FIRSAT YİTİRİLMEMELİ, HERKES OLUMLU KATKI YAPMALI” AKINCI: “TARİHİ FIRSAT YİTİRİLMEMELİ, HERKES...
DPÖ, Aralık Hayat Pahalılığı Rakamları Açıklandı DPÖ, Aralık Hayat Pahalılığı Rakamları Açıklandı
Yoğun Bakımda Yoğun Bakımda
Ölüm Korkusu Yaşadı Ölüm Korkusu Yaşadı
TAKLA ATTI, TARLAYA UÇTU! TAKLA ATTI, TARLAYA UÇTU!
Dikkat! Bu Bölgelerde Elektrik Kesintisi Var Dikkat! Bu Bölgelerde Elektrik Kesintisi Var
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner200

AKINCI: “TARİHİ FIRSAT YİTİRİLMEMELİ,...

Haberi Oku