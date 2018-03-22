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SAĞLIK ÇALIŞANLARI YASASI’NA OYBİRLİĞİ

SAĞLIK ÇALIŞANLARI YASASI’NA OYBİRLİĞİ

22 Mart 2018 Perşembe 16:16
SAĞLIK ÇALIŞANLARI YASASI’NA OYBİRLİĞİ
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İDARİ, KAMU VE SAĞLIK İŞLERİ KOMİTESİ KAMU SAĞLIK ÇALIŞANLARI (DEĞİŞİKLİK) YASASI’NI OYBİRLİĞİ İLE ONAYLADI


Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Cumhurbaşkanı’nca bir daha görüşülmek üzere geri gönderilen Kamu Sağlık Çalışanları (Değişiklik) Yasası”nı görüşerek, oybirliği ile onayladı. 
Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, komite bugün saat 11.00’de HP Milletvekili Komite Başkanı Jale Refik Rogers başkanlığında toplandı. 
Komite toplantısına, UBP Milletvekili Komite Başkan Vekili Menteş Gündüz, UBP Milletvekili Özdemir Berova, UBP Milletvekili Resmiye Canaltay, CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, HP Milletvekili Hasan Topal ve CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe yanında, Sağlık Bakanlığı ve Personel Dairesi’nden yetkililer katıldı

Anahtar Kelimeler:
özdemir BerovaKamu Sağlık Çalışanları (Değişiklik) YasasıResmiye CanaltaySıla UsarHasan Topal
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