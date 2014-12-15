Sağlık Bakanlığının Resmi Web Sitesi Yenilendi

Sağlık Bakanlığı’nın resmi web sitesi www.saglikbakanligi.com yenilendi.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, çağdaş bir anlayışla yenilenen www.saglikbakanligi.com, içeriği ve sürekli güncellenen haberleriyle okuyucuların hizmetine sunuluyor.

Web sitesinden, basın yayın kuruluşları, gazeteciler, sağlık uzmanları ve ilgi duyan kişiler de doğrudan kaynağa ulaşabilme olanağına sahip olacak.

Sağlık Bakanlığı’nın resmi web sitesinde günlük Sağlık Bakanlığı haberlerinin yanı sıra, bakanlığın yaptığı yayınlar ve kamu spotu çalışmaları la ilgili bilgiler yer alıyor.

Sitede ayrıca, kamu ve özel sağlık kurumları ve sağlıkla ilgili olan sivil toplum kuruluşlarına ait genel ve iletişim bilgileri, geniş arşiv ve bakanlığa ait yayınlar, yasalar, istatistikleler, su ve pestisit analiz sonuçları, gıda denetimleri, hastane ve sağlık merkezlerinin iletişim bilgileri, çevre sağlığı, ağız ve diş sağlığı, temel ilk yardım, nöbetçi eczaneler, ülkedeki hekimlerin iletişim bilgileri gibi konular bulunuyor.