Sağlık Bakanlığından SON DAKİKA Açıklaması!

Sağlık Bakanlığı, Polis Genel Müdürlüğü’nden gelen yazı ve bugün gerçekleştirilen denetim sonuçları ışığında Ada Hospital (Tunçbilek Sağlık Hizmetleri Ltd.) isimli özel dal hastanesinin, polis tahkikatı tamamlanıncaya kadar ve her halükarda 3 (üç) ayı aşmamak kaydı ile geçici süreyle kapatılması kararı alındığını ve kararın Resmi Gazetede yayımlandığını duyurdu.

Sağlık Bakanlığı’ndan konuyla ilgili olarak yapılana açıklama şöyle:

“Sağlık Bakanlığı, 37/2012 sayılı Özel Hastane, Özel Dal Hastanesi, Özel Klinik, Özel Dispanser ve Özel Muayenehaneler (Denetim) Yasası’nın 14’üncü maddesi uyarınca oluşturulan Özel Sağlık Hizmetleri Kurulu’nun, Polis Genel Müdürlüğü’nden gelen yazı ve bugün gerçekleştirilen denetim sonuçları ışığında Ada Hospital (Tunçbilek Sağlık Hizmetleri Ltd.) isimli özel dal hastanesinin 37/2012 sayılı Yasa’nın 16(2)(B)(ç) maddesi (İlgili Özel Sağlık Kuruluşundan kaynaklanan ve insan sağlığını tehdit eden acil durumlarda) gereğince polis tahkikatı tamamlanıncaya kadar ve her halükarda 3 (üç) ayı aşmamak kaydı ile geçici süreyle kapatılması kararı alındığını ve kararın Resmi Gazetede yayımlandığını açıkladı.



37/2012 sayılı Özel Hastane, Özel Dal Hastanesi, Özel Klinik, Özel Dispanser ve Özel Muayenehaneler (Denetim) Yasası’nın 14’üncü maddesi uyarınca oluşturulan Özel Sağlık Hizmetleri Kurulu’nun, 26 Şubat 2016 tarihinde gerçekleştirmiş olduğu toplantıda aşağıda belirtilen kararlar alındı.

Polis Genel Müdürlüğü’nden 26.02.2016 tarihinde gelmiş olan Sağlık Bakanlığı’na hitap 03/1-1-16-707 sayı ve 26.02.2016 tarihli yazıda Girne’de faaliyet göstermekte olan Ada Hospital (Tunçbilek Sağlık Hizmetleri Ltd.) isimli özel dal hastanesinde Yasaya aykırı olarak gebelik sonlandırıldığı iddiasıyla tahkikat başlatıldığı bildirilmiştir. Bu bilgi üzerine Denetim Heyeti adı geçen özel dal hastanesine bugün (26.02.2016) bir denetim gerçekleştirmiş ve bir sureti ilişikte sunulan tutanakta belirtilen hususlar tespit edilmiştir. Gerek Polis Genel Müdürlüğü’nden gelen yukarıda mezkur yazı, gerekse bugün gerçekleştirilen denetim sonuçları ışığında Ada Hospital (Tunçbilek Sağlık Hizmetleri Ltd.) isimli özel dal hastanesinin 37/2012 sayılı Yasa’nın 16(2)(B)(ç) maddesi (İlgili Özel Sağlık Kuruluşundan kaynaklanan ve insan sağlığını tehdit eden acil durumlarda) gereğince polis tahkikatı tamamlanıncaya kadar ve her halükarda 3 (üç) ayı aşmamak kaydı ile geçici süreyle kapatılması kararlaştırılmıştır.

Polis tahkikatı kapsamında tutuklanmasına karar verilen Ada Hospital (Tunçbilek Sağlık Hizmetleri Ltd.) isimli özel dal hastanesi hekimi Dr. Verda Özkent Tunçbilek’in 27,02.2016 tarihinde Ada Hospital’de yapılması zorunlu olan 1 OPU ve 8 transfer işleminin yapılabilmesi ve keza diğer tüm işleri başka sağlık kuruluşlarına yönlendirebilmesi konusundaki çalışmaları tamamlamak üzere izinlendirilmesi kararlaştırılmıştır.

Yukarıdaki ikinci paragraf kapsamı dışında kalan hiçbir hizmeti geçici kapatma kararının yürürlükte olduğu süre zarfında yapılamayacağı hususu ile birlikte bu kararın adı geçen sağlık merkezine ve Dr. Verda Özkent Tunçbilek’e yazılı olarak tebliğ edilmesi kararlaştırılmıştır.”