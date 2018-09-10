Sağlık Bakanlığından Açıklama

BU YILIN İLK 8 AYINDA DİĞER ÜLKELERDEN 186 KİŞİDE HEPATİT B, 86 KİŞİDE HCV VE 17 KİŞİDE İSE HIV; TC VATANDAŞI 331 KİŞİDE HEPATİT B, 26 KİŞİDE HCV, 5 KİŞİDE İSE HIV; KKTC VATANDAŞI 1 KİŞİDE HEPATİT B, 5 KİŞİDE HCV, 5 KİŞİDE HIV, 11 KİŞİDE İSE SİFİLİS TESPİT EDİLDİ

Sağlık Bakanlığı, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Koruyucu Sağlık Hizmetleri Birim Sorumlusu Dr. Sevgül Maydonozcu Kara, bazı yayın organlarında bulaşıcı hastalıklarda artış olduğuna dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını kaydetti.

Kara konuyla ilgili yazılı açıklamasında, Dünya Sağlık Örgütü’nün 2015’teki raporuna göre dünyada 257 milyon kişinin kronik HBV, 71 milyon kişinin kronik HCV infeksiyonu, 36,7 milyon kişinin ise HIV enfeksiyonuyla yaşadığına dikkat çekti ve KKTC’deki son rakamlarla ilgili bilgi verdi.

8 AYDA DİĞER ÜLKELERDEN 186 KİŞİDE HEPATİT B, 86 KİŞİDE HCV VE 17 KİŞİDE İSE HIV GÖRÜLDÜ

Kara, İhbarı Zorunlu Hastalıklar İstatistikleri’ne göre 1 Ocak 2016 -31 Aralık 2016 tarihleri arasında TC dışı diğer ülke vatandaşlarında 308 kişide Hepatit B, 82 kişide HCV, 28 kişide HIV, 1 kişide brusella, 3 kişide sıtma tespit edildiğini söyledi.

Bu rakamların 1 Ocak 2017-31 Aralık 2017 tarihleri arasında benzer olup artmadığına dikkat çeken Kara, bu yılın Ağustos ayına kadar olan altı aylık süreçte ise 186 kişide Hepatit B, 86 kişide HCV ve 17 kişide ise HIV görüldüğünü kaydetti.

8 AYDA TC VATANDAŞI 331 KİŞİDE HEPATİT B, 26 KİŞİDE HCV, 5 KİŞİDE İSE HIV TESPİT EDİLDİ

Kara’nın verdiği bilgilere göre, 1 Ocak 2016-31 Aralık 2016 tarihleri arasında TC vatandaşlarında 650 kişide hepatit B, 32 kişide HCV, 7 kişide HIV tespit edildi. Bu sayılar 1 Ocak 2017-31 Aralık 2017 tarihleri arasında da benzer olup artmadı. Ağustos 2018’e kadarki süreçte ise 331 kişide Hepatit B, 26 kişide HCV, 5 kişide ise HIV tespit edildi.

KKTC VATANDAŞI 1 KİŞİDE HEPATİT B, 5 KİŞİDE HCV, 5 KİŞİDE HIV, 11 KİŞİDE İSE SİFİLİS

KKTC vatandaşlarında ise, 1 Ocak 2016-31 Aralık 2016 tarihleri arasında 10 kişide hepatit B, 2 kişide hepatit C, 1 kişide HIV tesbit edildi. Bu sayılar 1 Ocak 2017-31 Aralık 2017 tarihleri arasında da benzer olup artmadı. Bu yılın ilk altı ayında ise, 4 kişide Hepatit B görüldü.

1 Ocak 2016-31 Aralık 2016 tarihleri arasında konsomatrislerde 14 kişide Hepatit B, 8 kişide HCV 4 kişide HIV, 29 kişide sifiliz, 4 kişide genital verrü tespit edildiğini açıklayan Kara, “Bu sayılar 1 Ocak 2017-31 Aralık 2017 tarihleri arasında da benzer olup artmadı. 2018 Ağustos verilerine göre ise 1 kişide Hepatit B, 5 kişide HCV, 5 kişide HIV, 11 kişide ise sifilis tespit edildi” ifadelerini kullandı.

Kara, dünyadaki uygulamalarla ilgili bilgi de vererek, HIV pozitif kişileri ihraç kararı veren ülkelerin Bahreyn, Bangladeş, Brunei, Çin, Mısır, Ekvator Guinesi, Irak, Ürdün, Kore, Kuveyt, Lübnan, Malezya, Umman, Katar, Rusya, Suudi Arabistan, Suriye, Birleşik Arap Emirlikleri ve Yemen olduğunu bildirdi.

Kara, 2015 yılında KKTC İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında yapılan protokolde KKTC de geçici sakin olarak bulunan yabancıların sağlık raporlarının uygulanmasının düzenlendiğini de kaydederek, şu bilgileri verdi:

“Bu protokole göre sağlık testlerinde anti HIV testinin kontrollü pozitifliğini takiben HIV doğrulama testi pozitif olan kişiler ve sağlık takip çizelgesinde daha önce HBV DNA ve HCV RNA’sı pozitif olup tedavisini aksatan veya tedavi olmayı ret eden veya test yaptırmaktan kaçınan kişilere ihraç kararı alınıyor.

Bulaşıcı hastalıklarla mücadelede en önemli tedbir kişisel korunma ve hijyen yöntemleridir. Ellerin sık sık uygun şekilde yıkanması, cinsel yolla bulaşmayı engellemek için gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir.”

