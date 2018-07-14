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"Sağlık Bakanlığı:“Donmuş Gıdaların Tüketimi Sırasında İyi Pişirme Kuralına Özen Gösterilmelidir“

SAĞLIK BAKANLIĞINDAN DONMUŞ GIDA UYARISI

"Sağlık Bakanlığı:“Donmuş Gıdaların Tüketimi Sırasında İyi Pişirme Kuralına Özen Gösterilmelidir“

SAĞLIK BAKANLIĞINDAN DONMUŞ GIDA UYARISI

14 Temmuz 2018 Cumartesi 09:21
"Sağlık Bakanlığı:“Donmuş Gıdaların Tüketimi Sırasında İyi Pişirme Kuralına Özen Gösterilmelidir“

SAĞLIK BAKANLIĞINDAN DONMUŞ GIDA UYARISI

“DONMUŞ GIDALARIN TÜKETİMİ SIRASINDA İYİ PİŞİRME KURALINA ÖZEN GÖSTERİLMELİDİR"
“DONMUŞ MEYVE SEBZE ÇİĞ OLARAK TÜKETİLMEMELİ.”
“DONMUŞ GIDALARIN MİKRODALGA İLE PİŞİRİLMESİ, TAVADA SOLDURULMASI, SICAK SUYA BATIRILMASI YETERLİ DEĞİL”

 Sağlık Bakanlığı donmuş gıdaların tüketimi sırasında iyi oişirme kurallarına özen gösterilmesi gerektiği konusunda uyardı.
Sağlık Bakanlığı, Avrupa’da muhtemel kaynağı donmuş mısır olan Avrupa’nın birçok ülkesinde meydana gelen “listeria” salgını nedeniyle Sağlık Bakanlığı’nın başvurusu ile konunun Başbakanlık Gıda Güvenliği Risk Değerlendirme Kurulu’nun gündemine alındığını, yetkili makamlar nezdinde işbirliği ve koordinasyonu içerisinde çalışmaların başlatılarak, gerekli tedbirlerin alındığını açıkladı.
Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bu süreç içerisinde Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi’nin (EFSA) yayınlarının günlük takip edildiği, bu doğrultuda önlemler alındığı ve bundan sonraki süreçte yayınların takip edilip, gerekli görülmesi halinde ek tedbirler alınmaya devam edeceği ifade edildi.
Donmuş gıdaların tüketimi sırasında iyi pişirme kuralına özen gösterilmesi gerektiği belirtilen açıklamada, donmuş sebze ve meyvenin çiğ olarak tüketilmemesi uyarısında bulunuldu.
Donmuş gıdaların mikrodalga ile pişirilmesi veya tavada soldurulması, kısa süreli sıcak suya batırılması gibi yöntemlerin yeterli olmadığı, bu pişirme yöntemlerinin riski azaltmadığı da belirtildi.
 

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Son Güncelleme: 14.07.2018 13:22
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