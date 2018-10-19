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Sağlık Bakanlığı: “Yaşlı bakım evi ciddi ihtiyaç”

Sağlık Bakanlığı: “Yaşlı bakım evi ciddi ihtiyaç”

19 Ekim 2018 Cuma 08:47
Sağlık Bakanlığı: “Yaşlı bakım evi ciddi ihtiyaç”

“HEDEF HASTA MEMNUNİYETİNİN ARTTIRILMASI VE SAĞLIKTA DAHA KALİTELİ HİZMET”

Sağlık Bakanlığı, hayata geçirme çalışmaları başlayan yaşlı bakımevinin, uzun yıllardır ülkedeki ciddi ihtiyaca çözüm üretmeyi amaçladığını vurguladı. 
Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, geçtiğimiz yıllarda devlet tarafından satın alınan Kalkanlı ’da bir otelin yaşlı bakımevi olarak düzenlenmesi için harekete geçildiğini, Bakanlar Kurulu kararıyla bu merkezin Sağlık Bakanlığı kullanımına verilmesinin sağlandığı kaydedildi.
“BÜLENT ECEVİT REHABİLİTASYON MERKEZİ İHTİYACA CEVAP VEREMİYOR”
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: 
“Uzun yıllardır ülkede bakımevi konusunda ciddi bir ihtiyaç olduğu, gerek hastaların, gerek ailelerin büyük sıkıntı yaşadığı hepimizin malumdur. KKTC Sağlık Bakanlığı olarak göreve geldiğimiz günden beri bu sorunu derinden yaşamaktayız ve çözüm önerileri üretmeye çalışmaktayız.
Devletin işlettiği Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi listesinin çok uzun olduğu ve maalesef ihtiyaca cevap veremediği ortadadır.
 Bu nedenle geçtiğimiz yıllarda devlet tarafından satın alınan Kalkanlı ’da bir otelin Bakımevi olarak düzenlenmesi için Sağlık Bakanlığı olarak harekete geçmiş bulunup,  Bakanlar Kurulu kararıyla bu merkezin Sağlık Bakanlığı kullanımına verilmesi sağlanmıştır.” 
Şu anda Sağlık Bakanlığı’nın merkezin en kısa sürede hayata geçebilmesi için yoğun bir şekilde çalışmalarını başlattığına dikkat çekilen açıklamada, bekleyen hastaların kaliteli bir ortamda, hem barınma, hem tedavi şansını yakalayabilmesi adına çaba sarf ettiği vurulandı. 
“BAKANLIĞIN BAŞLATTIĞI HASTA BAKICI KURSU BU MERKEZLE ALAKALI DEĞİL”
Yaşlı bakımevinin tamamen devlete ait olup, bu konuda ihtiyaçlar doğrultusunda düzenleneceği belirtilen açıklamada, Sağlık Bakanlığı’nın bir süre önce başlattığı hasta bakıcı kursunun bu merkezle alakalı olmayıp, hastanelerde eğitimsiz, kontrolsüz, disiplinsiz hasta bakıcılığı adı altında çalışan ancak sömürü düzenine dönen sistemi değiştirmek için yapılan bir çalışma olduğu kaydedildi. 
“HEDEF HASTA MEMNUNİYETİNİN ARTMASI… ÇAKICI’NIN AÇIKLAMALARINI ÜZÜNTÜYLE TAKİP ETTİK”
Önümüzdeki aylarda eğitimler tamamlanıp, tedavi gören hastaların kamu veya özel sağlık merkezlerinde ihtiyacı olması halinde Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirilen sertifikalı hasta bakıcılar tarafından bu ihtiyacın karşılanacağı ifade edilen açıklamada, “Bu uygulamada hedef hasta memnuniyetinin arttırılması ve sağlıkta daha kaliteli hizmettir. Bu çalışmalarla ilgili bazı basın yayın organlarında yayınlanan Dr. Mehmet Çakıcı’nın açıklamalarını büyük bir üzüntüyü ve hayretle takip ettiğimizi belirtmek isteriz” ifadelerine yer verildi. 
 

Son Güncelleme: 19.10.2018 12:24
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