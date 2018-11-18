Sağlık Bakanlığı yarın “Yaşlılık ve Yaşlılıkta Yaşanan Sorunlar” semineri düzenliyor

SAĞLIK BAKANLIĞI YARIN “YAŞLILIK VE YAŞLILIKTA YAŞANAN SORUNLAR” SEMİNERİ DÜZENLİYOR

Sağlık Bakanlığı, “Yaşlılık Ve Yaşlılıkta Yaşanan Sorunlar” konulu seminer düzenliyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yarın 11.00 – 13.00 saatleri arasında gerçekleşecek “Yaşlılık Ve Yaşlılıkta Yaşanan Sorunlar” Semineri’ne konuşmacı olarak Türkiye Cumhuriyeti’nden Prof. Dr. Abdülkadir Çevik, Prof. Dr. Engin Dudu Turan ve Prof. Dr. Sevgi Aras katılacak.

Seminer, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi, Talasemi Konferans Salonu’nda yapılacak.