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Sağlık Bakanlığı ve Tıp-İş sağlıkta halk İçin reformlarına hız kesmeden devam ediyor

Sağlık Bakanlığı ve Tıp-İş sağlıkta halk İçin reformlarına hız kesmeden devam ediyor

18 Aralık 2017 Pazartesi 14:51
Sağlık Bakanlığı ve Tıp-İş sağlıkta halk İçin reformlarına hız kesmeden devam ediyor
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Kamuoyunu yıllardır meşgul ve rahatsız eden, kamu hekimlerinin ikinci iş yasağı, Anayasa Mahkemesi kararlarına ve Yargıtay’ın Mandamus Emirnamesi’ne rağmen, Sağlık Bakanlığı ve Tıp-İş tarafından sulandırılmaya devam edilmektedir.

              Kamu hekimleri içerisindeki belli bir kesimin oluşturduğu çıkar çarkına hizmet etmek amacıyla çıkarılmak istenilen yasalara, bugün, bir yenisi daha eklenmeye çalışılmaktadır. Meclise sunulacak olan yasa tasarısı  ile  Kamu  Sağlık Çalışanları Yasasında yapılmak istenen bir değişiklik  sonucunda, kamu hekimleri arasında ikinci iş yapanlara, kamudan atılma yerine uyarı cezası verilmesi yönünde bir yasal düzenleme yapılmaya çalışılmaktadır. Yani, ikinci işten dolayı kamudan uzaklaştırılması  gereken bir kamu hekimi, herhangi bir kamu görevlisine yapılması gereken yasal işlemden farklı olarak, yine ayrıcalıklı ve imtiyazlı konuma getirilmeye çalışılmaktadır.

               Kamunun aklıyla, vicdanıyla oynamayı adet haline getiren, en hafif tabiri ile ‘’aymazlıkta sınır tanımayan’’, Yüce Yargı’ya adeta baş kaldırıcı bir tutum sergileyen Sağlık Bakanı’nı ve Tıp-İş başkanını, seçimin gölgesi arkasına saklanarak, sessiz sedasız geçirmeye çalıştıkları bu yasal düzenleme konusunda uyarıyoruz.

              Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği Yönetim Kurulu olarak, tek güvencemizin  Devletin başı olan  Sayın Cumhurbaşkanı’mız ve yüce yargı olduğunu bir kez daha kamuoyuna duyurur bu değişikliğin yapılması halinde konuyu derhal yargıya taşıyacağımızı bildiririz.

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