Sağlık Bakanlığı: “Tıp-iş’le Protokolün Tüm Sorumluluklarını Verilen Tarihten Önce Tamamladık”

Sağlık Bakanlığı, Tıp-İş ile 11 Mayıs 2017’de varılan mutabakat gereği imzalanan 6 maddelik protokolün, bakanlıkça yerine getirilmesi gereken tüm sorumluluklarını, protokolde verilen tarihlerden önce tamamladığını açıkladı.

“İLK KEZ 22 SOLUNUM CİHAZI ALINDI… 2 AYDA 11 YENİ DOKTOR HASTANELERDE İŞE BAŞLADI”

“2008-2011 ARASI KAMUDA GÖREVE BAŞLAYAN HEKİMLERİN MAĞDURİYETİNİN GİDERİLMESİ İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR”

Sağlık Bakanlığı, Tıp-İş ile 11 Mayıs 2017’de varılan mutabakat gereği imzalanan 6 maddelik protokolün, bakanlıkça yerine getirilmesi gereken tüm sorumluluklarını, protokolde verilen tarihlerden önce tamamladığını açıkladı.

Bakanlık, 2008-2011 arası kamuda göreve başlayan hekimlerin mağduriyetlerinin giderilmesi için yapılması gereken çalışmaların da başlatıldığını ve ilgili bakanlıklar olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı arasında toplantıların devam ettiğini; en kısa sürede bu konunun da çözüme kavuşturulup gerekli bilginin doktorlara ulaştırılacağını duyurdu.

Sağlık Bakanlığı, Kıbrıs Türk Kamu Hekimleri Sendikası (Tıp-İş) ile imzalanan protokol gereği, bakanlığa düşen sorumluluklar konusunda bugüne kadar yapılanlar hakkında yazılı açıklamayla bilgi verdi.

22 SOLUNUM CİHAZI

Açıklamada, protokolde birinci maddede belirtilen kamu hastanelerindeki ve sağlık merkezlerindeki altyapı, alet, malzeme ve doktor eksikliği konusunda Sağlık Bakanlığı’nın üzerine düşen görevi yaptığı ve ilk kez 22 solunum cihazı tedarik edilerek, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin yoğun bakım servislerinde hizmete konduğu hatırlatıldı.

Mevcut solunum cihazlarının da bakıma alındığı ve kısa sürede servislerde kullanıma konulacağı belirtilen açıklamada, altyapı sorunlarının da çözülmeye başlandığı, devam edenlerle ilgili de çalışmalar yapıldığı kaydedildi.

2 AYDA 11 YENİ DOKTOR HASTANELERDE İŞE BAŞLADI

Doktor eksikliklerinin giderilmesi için yapılan çalışmalarla ilgili de bilgi verilen açıklamaya göre, 2 ayda 11 yeni doktor hastanelerde işe başladı. Bakanlığın yeni doktor alımı konusundaki girişimleri de sürüyor.

Hastanelerde eksilen malzemelerle ilgili ise Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Kemal Deniz Dana tarafından hastane Başhekimlerine verilen alım yetkisi ile eksikliklerin daha süratli bir şekilde giderildiği kaydedildi.

Protokolün ikinci maddesinde yer alan doktorların özlük haklarının iyileştirilmesi için Kamu Sağlık Çalışanları Değişiklik Yasası’nın protokolde öngörülen tarih olan 29 Mayıs 2017’de Cumhuriyet Meclisi’nden oy birliği ile geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, protokoldeki üçüncü maddedeki özel hasta bakma hakkının muayene, tetkik ve her türlü tedaviyi içerecek şekilde düzeltildiği, Döner Sermaye Yasası ve tüzüklerin yine protokolde verilen tarih olan 14 Haziran 2017’de geçirildiği kaydedildi.

Protokolün dördüncü maddesi olan özel hasta hakkı ile ilgili yasa ve tüzüklerin ve döner sermaye ve tüzüklerinin yöntemleri ve uygulamaları konusunda Tıp-İş ile varılan uzlaşı sonucu yeni tüzük ve yasalara uyarlandığı edildiği ifade edilen bakanlık açıklamasında, hekimlerin sürekli eğitimleri konusunda Kamu Sağlık Çalışanları Yasası’nda sendikanın talep ettiği düzenlemenin de bakanlıkça yapıldığı ve yıl sonu bütçe görüşmeleri çerçevesinde ele alınacağı bildirildi.

Sağlık Bakanlığı açıklamasında, protokoldeki beşinci madde olan “2008-2011 arası kamuda göreve başlayan hekimlerin mağduriyetlerinin giderilmesi için yapılması gereken çalışmalar”ın da başlatıldığı ve ilgili bakanlıklar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı arasında toplantıların devam ettiği belirtilerek “En kısa sürede bu konunun da çözüme kavuşturulup gerekli bilgi doktorlara ulaştırılacaktır” denildi.

Yargıtay olarak oturum yapan Yüksek Mahkeme, Kamu Sağlık Çalışanları Yasası’nın 43’üncü maddesine uyulmadığı gerekçesiyle Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği (KTSÇHB) tarafından Sağlık Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı aleyhine açtığı davayı 1 Şubat 2017’de sonuçlandırmış ve bakanlığa yasayı uygulaması için 6 ay süre tanımıştı.

Kamuoyunda “kamu doktorlarının ikinci iş davası” olarak bilinen davada mahkemenin tanıdığı süre 1 Ağustos’ta dolacak ve bu tarihten itibaren kamuda çalışan doktorlar özel hastane veya kliniklerde hizmet veremeyecek.

Mahkeme kararının ardından sağlık sistemindeki sorunların çözümü için Sağlık Bakanlığı ile Tıp-İş protokol imzalamıştı.