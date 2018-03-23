Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 22°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
116603
ALTIN
172.008
DOLAR
3.9631
STERLİN
5.6095
EURO
4.8983
159 KİLO KAÇAK ET İLE YAKALANDI
159 KİLO KAÇAK ET İLE...
58 yaşındaki Ülker Çuvalcı hayatını kaybetti.
58 yaşındaki Ülker Çuvalcı hayatını...
Ciklos'ta Kaza
CİKLOS'TA KAZA
Cinayet davasında yeni gelişme
CİNAYET DAVASINDA YENİ GELİŞME
banner256
Flaş Haber
Ciklos'ta Kaza
Kapat

SAĞLIK BAKANLIĞI SİGARA DENETİMLERİ ÇERÇEVESİNDE 79 İŞLETMEYE CEZAİ İŞLEM UYGULADI

SAĞLIK BAKANLIĞI SİGARA DENETİMLERİ ÇERÇEVESİNDE 79 İŞLETMEYE CEZAİ İŞLEM UYGULADI

23 Mart 2018 Cuma 16:24
SAĞLIK BAKANLIĞI SİGARA DENETİMLERİ ÇERÇEVESİNDE 79 İŞLETMEYE CEZAİ İŞLEM UYGULADI
banner238

SAĞLIK BAKANLIĞI SİGARA DENETİMLERİ ÇERÇEVESİNDE 79 İŞLETMEYE CEZAİ İŞLEM UYGULADI

Sağlık Bakanlığı, ‘Tütün Ürünlerinin Zararlarından Korunma ve Denetim Yasası’ uyarınca 324 kurum ve işletmeyi denetledi, 79 işletmeye cezai işlem uyguladı. 

Bakanlıktan verilen bilgiye, Sağlık Bakanlığı, “Tütün Ürünlerinin Zararlarından Korunma ve Denetim Yasası” uyarınca devlet daireleri, restoran, kafe, bar gibi toplu tüketim yerlerinde, kapalı alanlarda sigara içme yasağına uygunluk açısından denetimlerine hız vererek, 1 - 19 Mart tarihleri arasında toplam 324 kurum ve işletmeyi denetledi.

Lefkoşa bölgesinde 18 devlet dairesi ve 200 toplu tüketim yerine denetim yapılırken, 27 işletmeye sigara içme yasağına uymadığı gerekçesiyle yazılı uyarı, 2 işletmeye ise yasada öngörülen para cezası verildi.

50 işyerinin denetlendiği Güzelyurt bölgesinde ise toplam 21 iş yerine yasaya uymadıkları için yazılı uyarıda bulunuldu.

Toplam 30 işyerinin denetlendiği Girne bölgesinde ise 20 işletmeye yazılı uyarı, 4 işletme ve 11 şahsa ise para cezası verildi. İşletmelerden birinde ise izinsiz satış yapıldığından ürünlere el konuldu.

15 işletmenin denetlendiği Mağusa bölgesinde ise 5 işletmeye kapalı alanda sigara içme yasağına uyulmadığından cezai işlem uygulandı.

BESİM

Sağlık Bakanı Filiz Besim, uzun zamandır denetimlerin aksatıldığını belirterek, göreve başladıkları günden bu yana kısıtlı insan kaynağı ile çok yoğun denetimler gerçekleştirildiğini belirtti.

Denetimin ve yasalara uygunluğun hukuk devleti olmanın olmazsa olmazı olduğunu ifade eden Besim, bu konuda kararlı olduklarını ve Sağlık Bakanlığı yetki alanında olan tüm yasaların uygulanacağını vurguladı. 

Hukuk devleti olma yolundaki çabalara destek vermek için halkı iş birliğine çağıran Besim, yasalara sahip çıkılması gerektiğini kaydetti.

Besim, denetim sürecini halk ile paylaşmak adına düzenli aralıklarla istatistiklerin açıklanacağını ifade ederek, Sağlık Bakanlığı sıhhiye müfettişlerini hukukun görünmez kahramanları olarak niteleyerek, ekibe teşekkür etti.

Anahtar Kelimeler:
‘Tütün Ürünlerinin Zararlarından Korunma Ve Denetim Yasası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
LEFKOŞA’DA ASAYİŞ VE TRAFİK OPERASYONU 
LEFKOŞA’DA ASAYİŞ VE TRAFİK OPERASYONU 
159 KİLO KAÇAK ET İLE YAKALANDI
159 KİLO KAÇAK ET İLE YAKALANDI
GAZİMAĞUSA’DA UYUŞTURUCU OPERASYONU
GAZİMAĞUSA’DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim