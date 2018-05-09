"Sağlık Bakanlığı: “Sağlık Hassas Bir Konu... Politika ve Popülizm Yapılamayacak Kadar da Değerli”

“GEREK HASTANELERİMİZİN GEREKSE SAĞLIK PERSONELİMİZİN KARALANMASI; HELE BUNUN BİR BELEDİYE BAŞKANI TARAFINDAN YAPILMASI BİZİ ÜZDÜ”

“İLERİ TETKİK VE TEDAVİLER POLİKLİNİK VE SERVİSLERDE YAPILIR”

“ACİL SERVİSLERİMİZİN YOĞUNLUĞU HEPİMİZİN MALUMU… BU NEDENLE YENİDEN ORGANİZE İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Sağlık Bakanlığı, sağlığın hassas bir konuda olduğunu kaydederek, “Sağlık ne kurumlar ne de çalışanlar üzerinden politika ve popülizm yapılamayacak kadar değerlidir” dedi.

Sağlık Bakanlığı, “Gerek hastanelerimizin gerekse sağlık personelimizin karalanması; hele de bunun bir belediye başkanı tarafından yapılması bizi çok üzmüştür” açıklaması yaptı.

Bakanlığın yazılı açıklamasında, “Acil servisler acil hastalara bakmakla ve acil protokolündeki tetkikleri yapmakla yükümlü. İleri tetkik ve tedaviler poliklinik ve servislerde yapılır” hatırlatması yapılarak, acil servislerin yeniden organize edilmesi konusunda çalışmalar yapıldığı belirtildi.

YAŞANANLAR… SENNAROĞLU’NA ELEŞTİRİ

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

“3 Mayıs 2018 tarihinde Mağusa acil servisine başvuran bir hastamız gerekli acil tetkik ve tedavisi yapıldıktan sonra taburcu edilmiştir. Aynı gece hasta yeniden acil servise gelmiş ve yeniden kontrolden geçirildikten sonra evine gidebileceği daha sonra polikliniğe gelerek ileri tetkik ve tedavilerini yaptırabileceği kendisine bildirilmiştir. Ancak olaya dahil olan Büyükkonuk Belediye Başkanı, o akşam hekimliğe soyunarak hastanın muhakkak yatırılması ve ileri tetkiklerinin yapılması gerekliliğinde ısrar etmiştir. Kendisine defalarca istenilen ileri tetkiklerin acilde olmayacağı anlatılmasına rağmen bunu anlamamakta ısrar etmiş ve hastayı alıp özel bir hastaneye taşımıştır. Hasta ertesi gün polikliniğe giderek ileri tetkik ve tedavisini yaptırmak yerine ertesi gece yine acil semptomlarla bu kez Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine getirilmiştir. Bu hastanemizde de hastamızın tetkikleri yapılarak Mağusa Hastanesi ile aynı teşhis konulmuştur.

Elbette ki burada en sevindirici konu hastamızın iyi olmasıdır. Ancak hasta ile birlikte olan Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu, hastayı özel hastaneye götürdükten sonra sosyal medya üzerinden canlı yayına geçerek gerek hastanemizi gerekse orada çalışan sağlık personelimizi çok acımasızca eleştirmiş ve karalama yoluna gitmiştir.

Sağlık gibi hassas bir konuda gerek hastanelerimizin gerekse sağlık personelimizin bu şekilde karalanması hele de bir belediye başkanı tarafından bunun yapılması bizi çok derinden üzmüştür.”

“ACİL SERVİSLERİMİZİN YOĞUNLUĞU MALUM… BU NEDENLE YENİDEN ORGANİZE İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Sağlık Bakanlığı, açıklamasında, acil servisler konusunda da bilgiler aktardı.

Sağlık kurumlarında çoğu zaman az personelle ve zor şartlar altında özverili hizmet verildiğine işaret edilen, “Acil servislerimizin yoğunluğu hepimizin malumu” denilen açıklamada, şunlar belirtildi:

“Acil servisler acil hastalara bakmakla ve acil protokolündeki tetkikleri yapmakla yükümlüdürler. Bunu yaptıkları sürece de daha çok hayatlar kurtarabilirler. İleri tetkik ve tedaviler poliklinik ve servislerde yapılır. Bu nedenledir ki acil servisleri yeniden organize etmeye, triaj sistemini kurmaya çalışıyoruz. Poliklinik sürelerini uzatarak hastaların acile yığılmalarını azaltmaya uğraşıyoruz. Çünkü biliyoruz ki; acil gerçekten acil vakalara konsantre olursa çok daha fazla hayatlar kurtaracağız.”

