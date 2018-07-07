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Sağlık Bakanlığı: “Pinguin Marka Bakla Ürününün Satışı Durduruldu, Analiz İçin Numune Alındı”

Sağlık Bakanlığı, toplu tüketim yerlerine satışı yapılan, marketlere dağıtımı yapılmayan Pinguin marka bakla ürününün satışının durdurulduğunu, analiz için numune alındığını bildirdi.

Sağlık Bakanlığı: “Pinguin Marka Bakla Ürününün Satışı Durduruldu, Analiz İçin Numune Alındı”

Sağlık Bakanlığı, toplu tüketim yerlerine satışı yapılan, marketlere dağıtımı yapılmayan Pinguin marka bakla ürününün satışının durdurulduğunu, analiz için numune alındığını bildirdi.

07 Temmuz 2018 Cumartesi 12:42
Sağlık Bakanlığı: “Pinguin Marka Bakla Ürününün Satışı Durduruldu, Analiz İçin Numune Alındı”

Sağlık Bakanlığı, toplu tüketim yerlerine satışı yapılan, marketlere dağıtımı yapılmayan Pinguin marka bakla ürününün satışının durdurulduğunu, analiz için numune alındığını bildirdi.
Sağlık Bakanlığı’ndan konuya ilişkin olarak yapılan açıklama şöyle:

"Pinguin marka (bakla – 2,5kg toplu tüketim yerlerine satışı yapılan, marketlere dağıtımı yapılmayan) ürünün satışı durdurulmuş, analiz için numune alınmıştır.

İngiltere’de faaliyette bulunan Greenyard Frozen UK Ltd. Firması, kendi bünyesinde yapmış olduğu kontrolleri neticesinde “listeria monocytogenes” bulunma ihtimaline karşın üretmiş olduğu ürünleri piyasadan geri çekmek amacıyla Food Standarts Agency (UK) internet sayfası üzerinden bildirim yayınlamıştır. “Iceland” ve “Pinguin” markalı dondurulmuş sebze çeşitlerinin ülkemize de ithal edilmesinden ötürü ithalatı gerçekleştiren firmaların depoları Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi’nde görev yapmakta olan gıda mühendislerince kontrol edilmiştir.
Iceland markasının ithalatçısı olan Metgin Ltd.’de yapılan kontrollerde üretici firma tarafından geri çağırılan tek ürün olan “Iceland Mix Vegetable 900g” ürünün stokta bulunmadığı ve söz konusu ürünün ithalatının en son 28.11.2016 tarihinde yapıldığı bilgisine ulaşılmıştır.
Pinguin markasının ithalatçısı olan Everlast Food Company Ltd.’de yapılan kontrollerde, depoda bulunan ürünlerin tümü kontrol edilmiş ve menşe ülke olarak Belçika, Macaristan, Fransa, Şili yanında tek çeşit ürünün ise (bakla – 2,5kg toplu tüketim yerlerine satışı yapılan, marketlere dağıtımı yapılmayan) İngiltere menşeli olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu ürünün, geri çağırılan ürünlerle aynı son tüketim tarihini taşıması nedeniyle, güvenli olmama ihtimali göz önünde bulundurularak, satışı durdurulmuş ve analiz için numune alınmıştır. Analiz sonuçları çıkıncaya kadar satışı yapılmayacaktır.

Ek: Greenyard Frozen UK Ltd bildirimi (https://www.food.gov.uk/news-alerts/alert/fsa-prin-35-2018-update-1)"

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Son Güncelleme: 07.07.2018 16:02
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