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SAĞLIK BAKANLIĞI: “ORGAN BAĞIŞI HAYAT KURTARIR"

SAĞLIK BAKANLIĞI: “ORGAN BAĞIŞI HAYAT KURTARIR"

04 Nisan 2018 Çarşamba 15:38
SAĞLIK BAKANLIĞI: “ORGAN BAĞIŞI HAYAT KURTARIR"
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SAĞLIK BAKANLIĞI: “ORGAN BAĞIŞI HAYAT KURTARIR"

BAKANLIK, ORGAN BAĞIŞÇISI OLUNMASI KONUSUNDA ÇAĞRIDA BULUNDU

“ÜLKEDE BUGÜNE KADAR TOPLAM 25 BÖBREK NAKLİ YAPILDI…BUNLARIN 14’Ü BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞEN VERİCİLERDEN, 11’İ CANLI VERİCİLERDEN”

 Sağlık Bakanlığı, organ bağışının hayati önem taşıdığını vurgulayarak, vatandaşlara organ bağışı yapmaları konusunda çağrıda bulundu.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, bugüne kadar toplam 25 böbrek nakli yapıldığı, bunların 14’ünün beyin ölümü gerçekleşen vericilerden, 11’nin ise canlı vericilerden olduğu belirtildi.

“TÜM NAKİLLER BAŞARILI”

Tüm nakillerin başarılı olduğu ve nakil olan hastaların diyaliz ihtiyacı olmadan hayatlarına devam ettikleri vurgulanan açıklamada, böbrek nakli programının başarıyla devam ettiği vurgulandı. 

Birçok insanın hayatlarına devam etmek için umutla organ beklediği belirtilen açıklamada, Sağlık Bakanlığı’na bugüne kadar organ nakli için 198 kişinin müracaat ettiği kaydedildi.

Açıklamada, “Unutmamalıyız ki Organ bağışı hayat vermek demektir. Unutmayın organ bağışı hayat kurtarır .Siz de organlarınızı bağışlayın” ifadelerine yer verildi.

İLK ORGAN NAKLİ 2015 YILINDA, BABADAN OĞULA…

KKTC’de ilk organ naklinin 2015 yılında babadan oğula böbrek nakliyle başladığı ifade edilen açıklamada, böbrek naklinin Kasım 2014’te Hücre “Doku ve Organ Nakli Yasası”nın meclisten, daha sonra da “Organ Nakli Tüzüğünün”Haziran 2015’te Bakanlar Kurulu’ndan geçmesi sonrasında gerçekleştirildiği anımsatıldı.

Bu ilk canlı vericiden böbrek naklini, beyin ölümü gerçekleşen kişilerden alınan böbrek nakillerinin izlediği, aynı zamanda canlı böbrek nakillerinin devam ettiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Böbrek nakilleri 2015 yılında Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü ve KKTC Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan ve bu üniversitenin üroloji,  nefroloji bölümleri ve immünoloji laboratuarıyla LBND Hastanesi üroloji, nefroloji ve anesteziyoloji ve reanimasyon bölümlerini kapsayan bir protokol çerçevesinde başlamıştır.”

TÜRKİYE’DE BEKLEYEN ALICILARA DA GÖNDERİLDİ…

Bugüne kadar yapılan organ bağışlarında, bağışlanan kalp ve karaciğer organlarının uygun bulunduğu taktirde, Türkiye’de bekleyen alıcılara gönderildiği de belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“23 Mart tarihinde Antalya Üniversitesi Rektörlüğüyle KKTC Sağlık Bakanlığı arasında da bir protokol daha imzalanmış olup bu üniversitenin KVC bölümü ve LBNDH KVC ve kardiyoloji bölümlerini kapsamaktadır. Artık KKTC’de beyin ölümü gerçekleşen vericilerden kalp nakline başlanabilecektir.”

Organ bağışçısı olmak isteyenlerin Sağlık Bakanlığı Koordinasyon Kurulu Sekreteryası’na başvurarak Organ Bağış Formu doldurması gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, bu işlem ardından bağışçının Koordinasyon Kurulu’nda mevcut organ bağış listesine yazılarak, kendisine Organ Bağış Kart’ı takdim edildiği belirtildi.

Anahtar Kelimeler:
Sağlık BakanlığıOrgan BağışıOrgan Nakli
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