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27 Temmuz 2017 Perşembe 06:37

Sağlık Bakanlığı'ndan yeni münhal!

Sağlık Bakanlığı'ndan yeni münhal!
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Sağlık Bakanlığı'ndan yeni münhal!

Sağlık Bakanlığı, Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Müdürlüğü’ne bağlı sağlık servislerinde istihdam edilmek üzere personel alınacağını duyurdu...

Sağlık Bakanlığı’na bağlı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Müdürlüğü’ne bağlı sağlık servislerinde istihdam edilmek üzere, mevcut teşkilat yasalarında yer almayan, ilgili teşkilat yasasına dâhil edilmesi için başlatılan teknik çalışmaların bir süre daha uzayacak olmasından dolayı ve sağlıktaki hizmetlerin aksamaması amacıyla ivedi şekilde 5 adet ön lisans mezunu geçici memur alınacaktır:

·         2 adet, Ameliyathane Teknikeri

·         1 adet, Perfüzyonist

·         1 adet, Elektrofizyoloji Teknikeri

·         1 adet, Hemodiyaliz Teknikeri

NOT: Yeteri kadar Ameliyathane Teknikeri mezunu olmaması halinde, 2 adet anestezi teknikerliği önlisans diplomasına sahip kişilerde istihdam edilebilecektir. İstihdam edilen anestezi teknikerleri 3 aylık bir eğitimden geçirildikten sonra ameliyathane teknikeri olarak çalıştırılacaktır.

ARANAN NİTELİKLER:

·   KKTC vatandaşı olmak,

·   Münhal alanlarla ilgili Üniversite veya Sağlık Meslek Yüksekokulu Ön Lisans Programlarından (Ameliyathane Teknikerliği, Perfüzyon Teknikerliği, Elektrofizyoloji Teknikerliği, Anestezi Teknikerliği, Hemodiyaliz Teknikerliği) mezun olmak,

·   Temiz Karakter Belgesine sahip olmak,

·   Çalışma Dairesi’nde “Aktif İş Arayan” olarak kayıtlı olmak,

·   Görevini yapması için herhangi bir sağlık engelinin bulunmaması,

·   Erkek adaylar için askerlik ödevini tamamlamış olmak.

Müracaatlar Sağlık Bakanlığı Merkez Örgütü Arşiv Birimi'ne yapılacaktır. Son müracaat tarihi 31 Temmuz, 2017’dir.

 

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