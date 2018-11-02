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SAĞLIK BAKANLIĞINDAN BİR İLK DAHA
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Sağlık Bakanlığı'ndan bir ilk daha

Sağlık Bakanlığı'ndan bir ilk daha

02 Kasım 2018 Cuma 17:46
Sağlık Bakanlığı'ndan bir ilk daha

SAĞLIK BAKANLIĞINDAN BİR İLK DAHA

Ergün YAHAT

Sağlık Bakanlığı'nın dünyada ve Türkiye'de uygulanan mobil 112 hizmeti dün itibarı ile Gazimağusa'da hizmete girdi. Yapilan istatistiksel çalışmalar neticesinde vakaların yoğunluğu ve trafiğin yoğun olduğu yerlerde ( ana yollarda) konuşlandırılan ve olaylara daha hızlı müdahale edilmesi için 112 mobil servis 2 saat ara ile belirli bölgelerde konuşlanıyor, Sağlık Bakanlığının uygulaması vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı ve sağlık bakanı ve ekibini bu güzel projeleri hayata gecirmelerinden dolayı tebrik etiler. Sağlık Bakanlığı bakanlık müdürü Ceyhun Ümiter bu mobil uygulamayı önümüzdeki süreçte adamızIn diğer ilçelerinde hayata geçirmek olduğunu bu yönde çalışmaların devam ettığini söyledi.

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