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SAĞLIK BAKANLIĞI MÜDÜRLÜĞÜNE ÜMİTER, SU İŞLERİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE YILMAZ ATANDI

SAĞLIK BAKANLIĞI MÜDÜRLÜĞÜNE ÜMİTER, SU İŞLERİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE YILMAZ ATANDI

09 Nisan 2018 Pazartesi 13:40
SAĞLIK BAKANLIĞI MÜDÜRLÜĞÜNE ÜMİTER, SU İŞLERİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE YILMAZ ATANDI
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SAĞLIK BAKANLIĞI MÜDÜRLÜĞÜNE ÜMİTER, SU İŞLERİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE YILMAZ ATANDI


Sağlık ile Tarım ve Doğal Kaynaklar bakanlıklarının üst kademe yöneticilerinde değişikliğe gidildi.
 

Buna göre, Sağlık Bakanlığı Bakanlık Müdürlüğü mevkiine Ceyhun Ümiter, Su İşleri Dairesi Müdürlüğü mevkiine de Nazife Yılmaz atandı.


Görevden alma ve yeni atamalarla ilgili üçlü kararnameler, 5 Nisan tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRÜ GÖREVDEN ALINDI

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Ercan Akerzurumlu da 5 Nisan tarihinden itibaren görevinden alındı.

Son Güncelleme: 09.04.2018 15:19
Anahtar Kelimeler:
Nazife YılmazCeyhun ÜmiterSağlık Ile Tarım Ve Doğal Kaynaklar Bakanlıkları
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