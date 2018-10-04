Sağlık Bakanlığı: “Lefkoşa Trenyolu Polikliniği Aralıksız Hizmet Veriyor”

Sağlık Bakanlığı, Lefkoşa Trenyolu Polikliniği’nin uzman doktor ve hemşire kadrosu, eczanesi ve laboratuvarıyla hizmet vermeye devam ettiğini açıkladı.



Hafta içi her gün sabah 07.45’den, 15.45'e kadar hizmet verilen poliklinikte hafta içi gece 23.00’ e kadar bir pratisyen hekim ve ekibi nöbetçi olarak kalıyor.



Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Trenyolu Polikliniği Sorumlu Hekimi Dr. Saffet Tanul, polikliniğin Lefkoşa’nın merkezi konumunda olması nedeniyle bölgeye yakın oturan birçok vatandaşın kolay ulaşabildiği bir noktada olduğunu belirtti. Tanul, poliklinik sayesinde Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin poliklinik ve acil servis yükünün azaltıldığını dile getirdi.



Tanul, poliklinikte 13 hemşire, 12’si sürekli, 2’si ise belirli günlerde gelen 14 doktorun hizmet verdiğini kaydetti. Tanul, “Bir kadın doğum uzmanı, bir çocuk doktoru, 3 diş doktoru, bir dâhiliye uzmanı, bir kulak burun uzmanı, bir genel cerrahi uzmanı, 4 pratisyen hekim, eczanede 3 personel, laboratuvarda 2 personel görev yapıyor. Haftanın belirli günleri göz doktoru ve cildiye doktoru da hasta bakıyor” dedi.



Lefkoşa Tren Yolu Polikliniği'nde hastaların ayaktan tanı ve tedavisinin yanında Lefkoşa bölgesindeki köylere doktor, hemşire ve eczane görevlileri gönderildiğini belirten Tanul, bölgedeki hastaların ayaktan tanı ve tedavilerinin gerçekleştirildiğini kaydetti.



Tanul, polikliniğe gelemeyecek hastaların hemşireler tarafından ziyaret edilerek tedavi edildiğini, yatalak hastalarınise özel eğitimli hemşireler tarafından bakımlarının gerçekleştirildiğini söyledi. Tanul, evde ziyaret edilerek bakılan ortalama 80 hastalarının olduğunu belirtti.



Saffet Tanul şöyle devam etti:

“Tren yolu Polikliniği ile acil olmayan hastaların Dr. Burhan Nalbantoğlu acil servisini gereksiz yere meşgul etmelerinin büyük anlamda önüne geçildi.Temmuz ayında 2656 hastanın ayaktan tanı ve tedavisi yapıldı gece ise 1153 hasta tedavi edildi toplam 3809 hasta Temmuz ayında tedavi edildi.

Ağustos ayında2337hasta gündüz olmak üzere 689 hasta gece hizmet aldı. Toplamda 3026 hastaya hizmet verildi. Eylül ayında ise 3530 gündüz, gece 1026 olmak üzere toplamda 4556 hastaya hizmet verildi.



Poliklinikte aynı zamanda kolon kanseri, prostat kanseri, rahim ağzı kanseri taramaları rutin olarak yapılıyor. Çocuklara aşı uygulaması yapılarak aileler bilgilendiriliyor. Doğum kontrol uygulamaları yapılarak hastalar bilgilendiriliyor. Doğum sonrası emzirme danışmanlığı yapılıyor. Kemik erimesi, Diyabet hastalarının bilgilendirilmesi yanında, tütün bağımlılığı ve tütün bağımlılığından kurtulmak için de destek sağlanıyor”



