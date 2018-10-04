banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95466
ALTIN
239.444
DOLAR
6.1728
STERLİN
8.0391
EURO
7.1170
Bilir tutuklu yargılanacak
BİLİR TUTUKLU YARGILANACAK
CAS davası sonuçlandı
CAS DAVASI SONUÇLANDI
Katil Lord Ağır cezaya sevk edildi
KATİL LORD AĞIR CEZAYA SEVK...
Cezaevine gönderildi
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
banner282

Sağlık Bakanlığı: “Lefkoşa Trenyolu Polikliniği Aralıksız Hizmet Veriyor”

Sağlık Bakanlığı: “Lefkoşa Trenyolu Polikliniği Aralıksız Hizmet Veriyor”

04 Ekim 2018 Perşembe 14:30
Sağlık Bakanlığı: “Lefkoşa Trenyolu Polikliniği Aralıksız Hizmet Veriyor”

Sağlık Bakanlığı, Lefkoşa Trenyolu Polikliniği’nin uzman doktor ve hemşire kadrosu, eczanesi ve laboratuvarıyla hizmet vermeye devam ettiğini açıkladı.

Hafta içi her gün sabah 07.45’den, 15.45'e kadar hizmet verilen poliklinikte hafta içi gece 23.00’ e kadar bir pratisyen hekim ve ekibi nöbetçi olarak kalıyor.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Trenyolu Polikliniği Sorumlu Hekimi Dr. Saffet Tanul, polikliniğin Lefkoşa’nın merkezi konumunda olması nedeniyle bölgeye yakın oturan birçok vatandaşın kolay ulaşabildiği bir noktada olduğunu belirtti. Tanul, poliklinik sayesinde Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin poliklinik ve acil servis yükünün azaltıldığını dile getirdi.

Tanul, poliklinikte 13 hemşire, 12’si sürekli, 2’si ise belirli günlerde gelen 14 doktorun hizmet verdiğini kaydetti. Tanul, “Bir kadın doğum uzmanı, bir çocuk doktoru, 3 diş doktoru, bir dâhiliye uzmanı, bir kulak burun uzmanı, bir genel cerrahi uzmanı, 4 pratisyen hekim, eczanede 3 personel, laboratuvarda 2 personel görev yapıyor. Haftanın belirli günleri göz doktoru ve cildiye doktoru da hasta bakıyor” dedi.

Lefkoşa Tren Yolu Polikliniği'nde hastaların ayaktan tanı ve tedavisinin yanında Lefkoşa bölgesindeki köylere doktor, hemşire ve eczane görevlileri gönderildiğini belirten Tanul, bölgedeki hastaların ayaktan tanı ve tedavilerinin gerçekleştirildiğini kaydetti.

Tanul, polikliniğe gelemeyecek hastaların hemşireler tarafından ziyaret edilerek tedavi edildiğini, yatalak hastalarınise özel eğitimli hemşireler tarafından bakımlarının gerçekleştirildiğini söyledi. Tanul, evde ziyaret edilerek bakılan ortalama 80 hastalarının olduğunu belirtti. 

Saffet Tanul şöyle devam etti:
“Tren yolu Polikliniği ile acil olmayan hastaların Dr. Burhan Nalbantoğlu acil servisini gereksiz yere meşgul etmelerinin büyük anlamda önüne geçildi.Temmuz ayında 2656 hastanın ayaktan tanı ve tedavisi yapıldı gece ise 1153 hasta tedavi edildi toplam 3809 hasta Temmuz ayında tedavi edildi.
Ağustos ayında2337hasta gündüz olmak üzere 689 hasta gece hizmet aldı. Toplamda 3026 hastaya hizmet verildi. Eylül ayında ise 3530 gündüz, gece 1026 olmak üzere toplamda 4556 hastaya hizmet verildi. 

Poliklinikte aynı zamanda kolon kanseri, prostat kanseri, rahim ağzı kanseri taramaları rutin olarak yapılıyor. Çocuklara aşı uygulaması yapılarak aileler bilgilendiriliyor. Doğum kontrol uygulamaları yapılarak hastalar bilgilendiriliyor. Doğum sonrası emzirme danışmanlığı yapılıyor. Kemik erimesi, Diyabet hastalarının bilgilendirilmesi yanında, tütün bağımlılığı ve tütün bağımlılığından kurtulmak için de destek sağlanıyor”

 

Son Güncelleme: 04.10.2018 17:51
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Özersay: “siyasi Eşitlik, Garantilerden Vazgeçerek Alınması Gereken Bir Hak Değil”
Özersay: “siyasi Eşitlik, Garantilerden Vazgeçerek Alınması Gereken Bir Hak Değil”
Girne Belediye Başkanı Güngördü, Doğa Koleji’ni Ziyaret Etti
Girne Belediye Başkanı Güngördü, Doğa Koleji’ni Ziyaret Etti
Uluçay, Makamer’i Kabul Etti
Uluçay, Makamer’i Kabul Etti
BKP, Hükümeti Tüketiciyi Korumaya Yönelik Yasal Değişiklik Yapmaya Çağırdı
BKP, Hükümeti Tüketiciyi Korumaya Yönelik Yasal Değişiklik Yapmaya Çağırdı
Arter, Muhtarlarla Bir Araya Geldi
Arter, Muhtarlarla Bir Araya Geldi
Kıbrıs Kadın Sağlığı Araştırma İnsiyatifi, Lefke Çevre Ve Tanıtma Derneği’nin Davetiyle, Anket Çalışması Yapacak
Kıbrıs Kadın Sağlığı Araştırma İnsiyatifi, Lefke Çevre Ve Tanıtma Derneği’nin Davetiyle, Anket Çalışması Yapacak
Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde “Sigara Bırakma Polikliniği”
Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde “Sigara Bırakma Polikliniği”
Gazimağusa İlçe Emniyet Kurulu Toplandı
Gazimağusa İlçe Emniyet Kurulu Toplandı
T&T Ercan Havalimanı Genel Müdürü Özçelik, KTGB’yi Ziyaret Etti
T&T Ercan Havalimanı Genel Müdürü Özçelik, KTGB’yi Ziyaret Etti
Merkezi Cezaevi’nde Grev Kaldırıldı
Merkezi Cezaevi’nde Grev Kaldırıldı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim