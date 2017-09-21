Sağlık Bakanlığı Ktsçhb Hakkında Ombudsman’a Başvurdu

Sağlık Bakanlığı, Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı Remzi Gardiyanoğlu’nun Birlik adına, “yasal dayanaktan yoksun”, “tamamen iftiraya dayalı” ve “sağlık sisteminde kaos yaratmaya” yönelik açıklamaları ve girişimlerde bulunduğu gerekçesiyle Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman)’a başvurdu.

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Kemal Deniz Dana, bugün, Yüksek Ombudsman Dairesi Müdürü Zeki Gürsel ile görüşerek, konuyla ilgili 2 Ağustos 2017 tarihinden itibaren gelinen durum hakkında yazılı bildirim yaptı.

Sağlık Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Ombudsman’a iletilen yazıda şunlar kaydedildi:

“Bakanlığımız konunun hassasiyetini göz önünde bulundurmakta ve 28 Ağustos, 4 Eylül ve 15 Eylül tarihlerinde de görevlendirilen müfettişler tarafından tüm ilçelerde kontrol ve denetimler yapmıştır. Bundan sonraki süreçte de ikinci iş yasağının uygulanması konusunda gerekli denetim ve kontrolleri yapmaya devam edecektir. Bakanlığımızın konuya hassas yaklaştığı bu dönemde gerçeği yansıtmayan açıklamalar ile halkımızın yanlış bilgilendirilmemesi ve anılan Birliğin sağlık üzerinden politika yapmasına ve kişisel hırslarının karşılanmasına asla izin vermemek adına, en önemlisi kamuoyuna doğru bilgilerin aktarılabilmesi ve sağlık üzerinden kaos yaratılmasına engel olmak amacıyla tarafınızca gerekli araştırmanın yapılmasını saygı ile az ederim.”