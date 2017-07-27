Sağlık Bakanlığı, Kamuda İkinci İş Yasağının 1 Ağustos’ta Uygulamaya Gireceğini Hatırlattı

Alınan kararın, 1 Ağustos’tan itibaren yürürlüğe gireceği kaydedilen açıklamada, bu tarihten itibaren kamuda görevli tüm doktorların mahkeme kararına riayet etmeleri gerektiği ifade edildi.

Sağlık Bakanlığı, kamuda görevli hekimlerin ikinci iş yapamayacağı yönündeki yasanın 1 Ağustos’tan itibaren uygulamaya gireceğini hatırlatarak, kamuda görevli tüm doktorların mahkeme kararına riayet etmeleri gerektiğini belirtti.

Sağlık Bakanlığı, kamuda görevli hekimlerin ikinci iş yapamayacağı yönündeki yasanın 1 Ağustos’tan itibaren uygulamaya gireceğini hatırlatarak, kamuda görevli tüm doktorların mahkeme kararına riayet etmeleri gerektiğini belirtti.