Sağlık Bakanlığı İle Tıp-İş Uzlaştı

4 GÜNDÜR SÜREN EYLEM ASKIYA ALINDI, YARIN HASTA BAKILMAYA BAŞLANACAK

TARAFLAR 6 MADDELİKM PROTOKOLÜ İMZALADI

SUCUOĞLU: “50 YILLIK BİR ALIŞKANLIK ARTIK YAVAŞ YAVAŞ YERİNİ YENİ BİR SİSTEME BIRAKIYOR”

“YANİ ZOR BİR SÜREÇ, İNŞALLAH BUNDAN SONRAKİ SÜREÇTE HALKIMIZA SAĞLIK HİZMETİNİ KESİNTİSİZ SÜRDÜRMEYİ BAŞARIRIZ”

Sağlık Bakanlığı ile Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş) uzlaştı. Devlet hastanelerindeki doktorların 4 gündür süren eylemi askıya alındı.

Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş) ile 6 maddelik protokolün imzalandığını ve yarından itibaren hasta bakılmaya başlanacağını söyledi.

Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, Tıp-İş yetkilileriyle görüşmesinin ardından basına yaptığı açıklamada, Tıp-İş ile uzlaşıya varıldığını kaydetti.

Tıp-İş ile dün görüşülen protokol maddeleri çerçevesinde bugün yeniden bir araya geldiklerini, özellikle tarihler konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını ifade eden Bakan Sucuoğlu, Tıp-İş’in 1 maddelik ek bir talebi olduğunu söyledi.

Bu konuda Sağlık Bakanlığı’nın zaten daha önceden başlattığı bir çalışma olduğunu, dolayısıyla protokole iki tarafın da imza koyduğunu belirten Bakan Sucuoğlu, 4 günlük eylemin bu şekilde sona erdiğini, yarından itibaren hasta bakılacağını vurguladı.

Bakan Sucuoğlu, protokolde yer alan maddeler hakkında bilgiler verdi.

Protokolde yer alan maddelerin bir tanesinin doktorların özlük haklarıyla ilgili olduğunu ifade eden Bakan Sucuoğlu, bunun şu an Meclis alt komitesinde bulunduğunu, bir diğerinin ise Döner Sermaye Yasası olduğunu aktardı. Bakan Sucuoğlu, Döner Sermaye Yasası için ise, bugün imzaladığı önerge ile konunun Salı günü Bakanlar Kurulu’na gideceğini anlattı.

Protokolde yer alan bir diğer maddenin ise, eğitimle ilgili olduğunu aktaran Bakan Sucuoğlu, doktorların hizmet içi eğitimlere ve kongrelere katılabilmesi için katkı alabilme yönünde bir talepleri olduğunu belirtti.

Bakan Sucuoğlu, bunun son derece makul olduğunu ifade ederek, önümüzdeki yıl bütçeye eğitim kalemi konulabilmesi yönünde gerekli adımların atılacağını vurguladı.

Protokolde yer alan diğer bir konun ise, Tabipler Yasası olduğuna işaret eden Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, bu konuyla ilgili çalışmalarının da belli bir süredir devam ettiğini, bu konuda süren çalışmaları yoğunlaştırarak, yaz tatili sonrasında yasa tasarısının Meclise gönderilmesinin hedeflendiğini kaydetti.

“İYİ NİYET ÖNEMLİ, GÖRDÜĞÜM KADARIYLA İYİ NİYET OLUŞTU”

2008-2011 dönemi işe giren yaklaşık 30 doktorun etkilendiği özlük hakları ile ilgili de Maliye Bakanlığı ile görüşmelere devam ederek, sonuçlandırma hedefinde olduklarını anlatan Bakan Sucuoğlu, şöyle devam etti:

“Burada iyi niyet çok önemli, gördüğüm kadarıyla iyi niyet oluşmuş durumdadır. İnşallah önümüzdeki süreçte de bu iyi niyetli çalışma devam eder.”

Yaşanan süreçte, vatandaşların mağdur olmasından üzüntü duyduklarını vurgulayan Sağlık Bakanı Sucuoğlu, “50 yıllık bir statüko, 50 yıllık bir alışkanlık artık yavaş yavaş yerini yeni bir sisteme bırakıyor. Yani zor bir süreç, bu süreç içinde zaman zaman bir takım sıkıntıların olacağının biz daha önceden de söyledik, bekliyorduk da. Ama inşallah bu son olur, bundan sonraki süreçte halkımıza sağlık hizmetini, kesintisiz sürdürmeyi başarırız” dedi.

Bu süreçte gerekli olan altyapı ve yasal düzenlemeleri süratli bir şeklide bitirmek, doktorları belli ölçüde rahatlatmak hedefinde olduklarına da işaret eden Bakan Sucuoğlu, özellikle bu yasaların geçmesiyle hastanelere özel hasta kabulüne de başlanacağını, ancak hastanelerin var olan şekliyle yeterli olmadığının da bir gerçek olduğunu ifade etti.

Bakan Faiz Sucuoğlu, bu süreçte nasıl bir açılım yapılacağının, doktorların bu altyapı eksiklikleri giderilene kadar nasıl bir yol izleneceğinin önemli olduğuna dikkat çekerek, dün başta Tabipler Birliği olmak üzere, ilgililerle, doktorlarla tartışılmaya başlandığını söyledi. Sucuoğlu şöyle devam etti:

“Burada en önemli amaç şu olmalıdır, doktorların hizmet vermelerinde, kalitede ve motivasyonda en ufak bir düşme olmadan kesintisiz sağlık hizmeti vermek.”