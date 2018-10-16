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Sağlık Bakanlığı İle KKTC Telsim Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı…

Sağlık Bakanlığı İle KKTC Telsim Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı…

16 Ekim 2018 Salı 08:18
Sağlık Bakanlığı İle KKTC Telsim Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı…

BAKANLIK PERSONELİNE, HEKİMLERE VE TOPLUMA ANINDA MESAJLA ULAŞILABİLECEK; SOĞUK ZİNCİRLE İLGİLİ ALARM SİSTEMİ HAYATA GEÇİRİLECEK

Sağlık Bakanlığı ile KKTC Telsim arasında işbirliği protokolü imzalandı.
Protokol ile, bakanlık personeline, hekimler ve topluma anında mesajla ulaşılabilecek; soğuk zincirle ilgili bir alarm sistemi hayata geçirilecek.
Sağlık Bakanlığı’nda, sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde, Sağlık Bakanı Filiz Besim ve Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar tarafından imzalanan protokol bir yıllık işbirliğini öngörüyor.
TANPINAR: “ÜLKENİN DİJİTALEŞMESİ KONUSUNDA UĞRAŞ VERİYORUZ”
KKTC Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, protokol imza töreninde yaptığı konuşmada, ülkenin dijitalleşmesi adına ellerinden gelen her türlü uğraşı verirken bu konuda lider bir pozisyon takınmak istediklerini söyledi.
Ülkenin dijitalleşmesinin ve bu anlamda bütün kamu kuruluşlarla iş birliği sürecine girmenin kendileri için çok önemli olduğunu ifade eden Tanpınar, Sağlık Bakanlığı’yla da bu amaçla iş birliğine gittiklerini belirtti.
Tanpınar, Sağlık Bakanlığı’nın kendi içindeki koordinasyonunu sağlamak, ilaç eczacılıkla ilgili alarm sistemleri kurarak daha korumacı bir yaklaşımı dijitalleşme süreci içerisine koyabilmek ve sağlık taramalarındaki iletişime destek olmak amacıyla bu çalışmaya imza attıklarını anlattı.
BESİM: “ANINDA BİLGİYE ULAŞMA ÖZELLİKLE SAĞLIK ALANINDA ÇOK ÖNEMLİ”
Sağlık Bakanı Filiz Besim de, Telsim ailesine teşekkürlerini sundu ve günümüzde anında bilgiye ulaşmanın özellikle sağlık alanında çok önemli olduğunu vurguladı.
Personellerine, hekimlerine ve topluma yönelik hızlı bir mesajla iletişim ağı nasıl sağlanabilir ve kendilerine ne tür bir katkı verebilir düşüncesiyle Telsim ile görüştüklerini dile getiren Besim, Telsim yetkililerinin kendilerini kırmadığını, neredeyse tüm taleplerine “evet” dediklerini anlattı.
Bu iş işbirliğiyle Telsim’in Sağlık Bakanlığı’na çok önemli bir katkı sağlayacağını ifade eden Besim, anında hekimlere, tüm sağlık çalışanlarına ulaşabileceklerini, eğitim çalışmalarını duyurabileceklerini, bilgi alış verişi sağlayacaklarını kaydetti.
“TARAMALAR, HANGİ MERKEZLERDE NELER YAPILABİLDİĞİ TOPLUMA MESAJLARLA DUYURULABİLECEK”
Besim, taramaların, hangi merkezlerde nelerin yapıldığını günü gününe topluma bu mesajlarla duyurabileceklerini, özel günlerle ilgili mesajların iletilebileceğini ifade etti.
İlaç eczacılıkta soğuk zincirin çok önemli bir konu olduğunu kaydeden Bakan Filiz Besim, Telsim’in kendilerine soğuk zincirde alarm konusunda sponsor olduğunu, soğuk zincirin kırılma noktasında alarm verileceğini ve yetkililerin anında müdahale edebilmesinin sağlanacağını kaydetti.
 

Son Güncelleme: 16.10.2018 12:02
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