Sağlık Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan ortak açıklama

“SAĞLIK BAKANLIĞI’NA BAĞLI SAĞLIK FONU’NUN MEVZU BAHİS UYGULAMAYA HERHANGİ BİR KATKI YAPMASI SÖZ KONUSU DEĞİLDİR”



Sağlık Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası’nın (Tıp-İş) dün yayımladığı bildiriye ortak bir açıklamayla yanıt verdi.

İki Bakanlığın yazılı açıklamayı değerlendirdiği ve bu konuda bilgi eksikliği olduğunu saptayarak yazılı açıklama yapmayı uygun gördüğü kaydedilen ortak açıklamada, “Kısmi Genel Sağlık Sigortası olarak belirtilen uygulama sadece Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar ve Sosyal Güvenlik Yasalarına bağlı sigortalılar ile onların geçindirmekle yükümlülerinin yapılacak yasal düzenleme ile özel sağlık sunucularından da hizmet almalarını kapsayacaktır” denildi.

Sosyal Sigortalar Fonu ve sigortalıların kişisel katkıları ile finansmanı sağlanacak olan bu uygulama için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın bir süredir kapsamlı bir çalışma yürüttüğü anlatılan açıklama şöyle devam etti:

“Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın görev ve yetki alanı içerisindeki böyle bir açılıma Bakanlığımız uygulama amacı ile sadece destek ve yardımda bulunmaktadır. Sağlık Bakanlığ’ının Sağlık Fonu’nun bu uygulamaya herhangi bir mali katkı yapması söz konusu değildir.”

“HEDEFİMİZ SİGORTA KATKILARINI DÜZENLİ OLARAK YATIRAN TÜM VATANDAŞLARIN BU HAKLARINDAN YARARLANMALARINI SAĞLAMAK”

2000 yılından beri halka Genel Sağlık Sigortası sözü verildiği ancak 18 yıldır hiçbir girişim yapılmadığı kaydedilen açıklama şu sözlerle devam etti:

“Hükümetimiz içinde bulunduğumuz zor ekonomik şartları da göz önüne alarak, bu konuda adım atmış en azından bu fonun çekirdeğini oluşturma kararı almıştır.

Hedefimiz sigorta katkılarını düzenli olarak yatıran tüm vatandaşların bu haklarından yararlanmalarını sağlamak, hasta odaklı iyileştirmeleri hayata geçirmektir”

