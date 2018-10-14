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Sağlık Bakanlığı İki Yaşlı Bakım Evi İçin Çalışma Başlattı

Sağlık Bakanlığı İki Yaşlı Bakım Evi İçin Çalışma Başlattı

14 Ekim 2018 Pazar 10:10
Sağlık Bakanlığı İki Yaşlı Bakım Evi İçin Çalışma Başlattı

ESKİ GİRNE HASTANESİ VE KALKANLI’DAKİ BİR OTEL YAŞLI BAKIM EVİ OLARAK DÜZENLENİYOR

SAĞLIK BAKANI BESİM: “BUNLAR, ÜLKEMİZDEKİ YAŞLI BAKIMIYLA İLGİLİ CİDDİ SIKINTIYI ÇÖZMEK İÇİN HAZIRLADIĞIMIZ PROJELERDİR”

Sağlık Bakanlığı, ülkede önemli ihtiyaçlardan biri olan yaşlı bakım evleri konusunda çalışma başlattı. Eski Girne Hastanesi ve Kalkanlı’daki bir otel, yaşlı bakım evi olarak düzenleniyor.

Eski Girne Hastanesi’nin kamu-özel ortaklığıyla 50 yataklı bakım ve tedavi merkezi olarak düzenlenmesi ve kullanılması için ihaleye çıkılıyor.

Kalkanlı’daki bir otel ise devlete verilmesinin ardından Sağlık Bakanlığı’nın kontrolünde, 100 yataklı bir yaşlı bakım evine dönüştürülüyor. Buradaki yaşlı bakım evinin, yılbaşından önce hizmete açılması planlanıyor.

ESKİ GİRNE HASTANESİ

Bakanlar Kurulu, eski Girne Dr. Akçiçek Hastanesi'nin bakım ve tedavi merkezi olarak kullanılması amacıyla 15 yıllığına hizmet alınması için ihaleye çıkılmasına karar verdi. Karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

TAK muhabirinin konuyla ilgili sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanı Filiz Besim, şimdiki hastanenin yanında bulunan eski Girne Hastanesi’ne ait binanın kamu-özel ortaklığıyla bakım ve tedavi merkezine dönüştürüleceğini söyledi.

Tarihi değeri de bulunan binanın uzun yıllardır atıl durumda kaldığını, burayı yaşlı bakım evi olarak düzenlemek için göreve gelir gelmez çalışma başlattığını anlatan Besim, restorasyon için Eski Eserler ve Müzeler Dairesi’nden gerekli iznin alındığını ve çıkılan ihaleyle buranın 50 yataklı yaşlı bakım evi yapılacağını, yakında ihaleye çıkılacağını bildirdi.

TÜZÜK DE HAZIRLANDI

Besim, yaşlı bakım evleriyle ilgili yeni bir tüzük hazırlandığını ve bu tüzüğün de yakında yürürlüğe konulacağını bildirdi. Kamu-özel ortaklığıyla yaşlı bakım evine dönüştürülecek eski Girne Hastanesi’nin nasıl çalıştırılacağıyla ilgili kriterlerin tüzükte yer aldığını kaydeden Besim, ihale şartnamesine de tüzükteki kriterlerin konulduğunu anlattı.

Sağlık Bakanı Besim, ihaleyi kazanacak şirketin burayı 15 yıllığına çalıştıracağını, devletin de yaşlı bakım evinde kontenjanı olacağını bildirdi.

KALKANLI’DAKİ BİR OTEL DE YAŞLI BAKIM EVİNE DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR

Sağlık Bakanı Filiz Besim, haciz nedeniyle devlete kalan Kalkanlı’daki bir otelin de Sağlık Bakanlığı’nca yaşlı bakım evine dönüştürülmesi için çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

Besim, “Buranın donanımı büyük ölçüde hazır. Hedefimiz devletin çalıştıracağı 100 yataklı bu tesisi yılbaşında hizmete koyabilmek” dedi.

Böylece ülkedeki yaşlı bakımıyla ilgili sorunları büyük oranda çözmüş olacaklarını belirten Filiz Besim, hasta bakıcılığı eğitimlerinin de verildiğini, 1 Kasım’dan itibaren bu eğitimleri alan kişilerin de hasta bakıcıları eğitmeye başlayacağını bildirdi.

Besim, ülkedeki yaşlı bakımıyla ilgili ciddi sıkıntıyı çözmek için bir proje hazırladıklarını ve tüm bunların büyük bir projenin parçaları olduğunu kaydederek “Tüzük, personel eğitimi ve bina… Böylece hastanelerimiz ve özellikle ara yoğun bakım da rahatlayacak. Oradaki bazı hastaları Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi’ne alacağız” dedi.

KKTC’de halen devlete ait Lapta’da bir huzur evi ve kronik hastaların tedavi gördüğü Gönyeli’deki rehabilitasyon merkezi yanında bazı özel yaşlı bakım evleri de bulunduğunu kaydeden Besim, sadece belediyelerden alınan izinle açılan yaşlı bakım evlerinin yeni tüzükle Sağlık Bakanlığı’nın da iznine tabi olacağını ekledi.

Son Güncelleme: 14.10.2018 13:15
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