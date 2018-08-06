banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 33°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93647
ALTIN
201.684
DOLAR
5.1815
STERLİN
6.6934
EURO
5.9861
Hajjam tutuklu yargılanacak
HAJJAM TUTUKLU YARGILANACAK
Tutuksuz yargılanacak
TUTUKSUZ YARGILANACAK
Sıcak Ve Nemli Hava Etkisini Sürdürecek!
Sıcak Ve Nemli Hava Etkisini...
En çok yağış alan bölgeler...
En çok yağış alan bölgeler...
banner282

Sağlık Bakanlığı, Herhangi Bir Sağlık Çalışanının Ek Mesaisinin Kesilmesinin Söz Konusu Olmadığını Belirtti

Sağlık Bakanlığı, Kamu Görevlileri Sendikası’nın (Kamu-Sen) iddia ettiği gibi “Sağlık çalışanlarının ek mesai ödemelerinin kesilmesi, kazanılmış hakların ortadan kaldırılmasının” söz konusu olmadığını belirtti.

Sağlık Bakanlığı, Herhangi Bir Sağlık Çalışanının Ek Mesaisinin Kesilmesinin Söz Konusu Olmadığını Belirtti

Sağlık Bakanlığı, Kamu Görevlileri Sendikası’nın (Kamu-Sen) iddia ettiği gibi “Sağlık çalışanlarının ek mesai ödemelerinin kesilmesi, kazanılmış hakların ortadan kaldırılmasının” söz konusu olmadığını belirtti.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 11:12
Sağlık Bakanlığı, Herhangi Bir Sağlık Çalışanının Ek Mesaisinin Kesilmesinin Söz Konusu Olmadığını Belirtti


 Sağlık Bakanlığı, Kamu Görevlileri Sendikası’nın (Kamu-Sen) iddia ettiği gibi “Sağlık çalışanlarının ek mesai ödemelerinin kesilmesi, kazanılmış hakların ortadan kaldırılmasının” söz konusu olmadığını belirtti.
Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, sağlık sistemindeki iyileştirilmelerle birlikte yeni alınan, alınması planlanan hemşireler ve sağlık personeline rağmen ek mesai ihtiyacının sürdüğüne işaret edildi.
Sağlık Bakanlığı’nın mevcut personel eksikliğinden kaynaklanan ek mesai gereksiniminin sağlık personelinin özverili çalışmalarıyla devam ettiğine dikkat çekilen açıklamada, “Herhangi bir sağlık çalışanının ek mesaisinin budanması söz konusu değildir. Yapılan işlem teknik bir çalışmadır ve ek mesai çalışan hiçbir personelimizi olumsuz bir şekilde etkilememiştir” denildi.
Boş kadroların en kısa sürede doldurulması için çalışmaların devam ettiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
“Göreve geldiğimiz günden bu yana mevcut kadroların arttırılması için yüksek hemşire ilk atama kadrolarını 180’den 300’e çıkartarak ciddi bir artış sağlamış bulunmaktayız.
Sınavı geçen tüm yüksek hemşireler kadroya dahil edilmiş, aynı zamanda boş kalan kadrolar içinde münhal ilan edilmiş, personel eksikliğinin giderilmesi için azami gayret gösterilmektedir.
Tüm sağlık personeli gibi hemşirelerimiz de sağlık sistemimizin vazgeçilmez bir parçasıdır. Dolayısıyla hemşirelerimizin haklarının budanması iddiası gerçeği yansıtmamaktadır.”
 

banner288
Son Güncelleme: 06.08.2018 14:51
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dün En Çok Yağış Lefkoşa’da Kaydedildi
Dün En Çok Yağış Lefkoşa’da Kaydedildi
Karmi Yarın Üç Buçuk Saat Elektriksiz Kalacak
Karmi Yarın Üç Buçuk Saat Elektriksiz Kalacak
Şahali Kuraklık Çalışmalarının Sonuçlandırılması İçin Çalışmaların Hızlandırması Talimatı Verdi
Şahali Kuraklık Çalışmalarının Sonuçlandırılması İçin Çalışmaların Hızlandırması Talimatı Verdi
Sıcak Ve Nemli Hava Etkisini Sürdürecek!
Sıcak Ve Nemli Hava Etkisini Sürdürecek!
Ekonomi, Maliye, Bütçe Ve Plan Komitesi “suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasa Tasarısı”nın Genel Görüşmesine Devam Etti
Ekonomi, Maliye, Bütçe Ve Plan Komitesi “suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasa Tasarısı”nın Genel Görüşmesine Devam Etti
Sıcak Ve Nemli Hava Etkisini Sürdürecek
Sıcak Ve Nemli Hava Etkisini Sürdürecek
El-sen, Özerk Kıb-tek Kararının Uygulamaya Geçirilmesini İstedi
El-sen, Özerk Kıb-tek Kararının Uygulamaya Geçirilmesini İstedi
Yeni Asgari Ücret, Brüt 2620 Tl
Yeni Asgari Ücret, Brüt 2620 Tl
El-sen, Özerk Kıb-tek Kararının Uygulamaya Geçirilmesini İstedi
El-sen, Özerk Kıb-tek Kararının Uygulamaya Geçirilmesini İstedi
En çok yağış alan bölgeler...
En çok yağış alan bölgeler...

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim