Sağlık Bakanlığı, Hemşirelerin Giyecek İhalesini Merkezi İhale Komisyonu’nun Gereçekleştireceğini Duyurdu

Sağlık Bakanlığı, hemşirelerin ihtiyaçları doğrultusunda yapılacak giyecek ihalesinin Merkezi İhale Komisyonu tarafından gerçekleştirileceğini duyurdu.



Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, basında yer alan “Sağlık Bakanlığı’nın hemşirelerin ihtiyaçları doğrultusunda giyecek ihalesi yaptığı ve komisyonun ihaleyi daha fazla fiyat veren firmalara temin ettiği” iddialarının gerçekleri yansıtmadığı kaydedildi.



Açıklamada, ilgili firmaların KKTC Merkezi İhale Komisyonu web sitesinden ihaleyi takip edebilecekleri belirtildi.