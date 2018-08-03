Sağlık Bakanlığı Hasta Refakatçileri Programı Açacak!



24 EYLÜL’DE BAŞLAYACAK KURSA BAŞVURULAR 27 AĞUSTOS’TA BAŞLIYOR



Sağlık Bakanlığı, uzun yıllardır ülkede büyük sorun haline gelen ve hastanelerde ihtiyaç duyulan hasta refakatçisi konusunda adım atıyor.



Sağlık Bakanlığı eğitimli, kontrollü ve Bakanlık bünyesinde yetiştirilecek ve denetlenecek hasta refakatçiliği programı başlatıyor.



Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, program, gelişmelere bağlı olarak esnek ve sürekli güncellenmeye uygun bir yapıda tasarlandı. Program eş zamanlı tüm bölgelerde kendi alanlarında konularında uzman eğitmenler tarafından uygulanacak.



Bireyler kazandıkları güncel mesleki yeterlilikler doğrultusunda hizmet alımı yoluyla istihdam edilecekler. Bununla birlikte hastanelerde personel, aile ve hasta açısından yaşanan olumsuzlukların ortadan kalkması hedefleniyor.



Eğitimine 24 Eylül tarihinde başlanması planlanan programa 27 Ağustos– 17 Eylül tarihleri arsında başvuru kabul edilecek. Başvurular Sağlık Bakanlığı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Müdürlüğü’ne yapılacak.



Kursa başvuru kriterleri şöyle:



“En az ilkokul mezunu olmak; Bedensel, ruhsal ve fiziksel yönden sağlıklı olduğunu gösteren devlet hastanelerinden alınmış sağlık raporu olmak; 20-45 yaş aralığında olmak, Polisten karakter belgesi bulunmak; KKTC vatandaşı olmak, Kurs kayıt ücreti dekontu (Kooperatif Merkez Bankası Sağlık Fonu – 83358 no’lu hesap) ( 200 TL); Kursa başvuru dilekçesi (Sağlık Bakanlığı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Müdürlüğü arşivi)”





