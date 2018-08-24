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Sağlık Bakanlığı, Gazimağusa Devlet Hastanesi ile ilgili haberleri yalanladı

Sağlık Bakanlığı, Gazimağusa Devlet Hastanesi ile ilgili haberleri yalanladı

24 Ağustos 2018 Cuma 09:45
Sağlık Bakanlığı, Gazimağusa Devlet Hastanesi ile ilgili haberleri yalanladı

HASTA SAYISINDAKİ AZALMA NEDENİYLE PERSONEL, DAHA ETKİN ÇALIŞILMASI İÇİN DİĞER SERVİSLERDE GÖREVLENDİRİLDİ; SERVİS BAYRAMDAN SONRA YENİDEN AÇILACAK

Sağlık Bakanlığı, doktor bulunmadığı gerekçesiyle Gazimağusa Devlet Hastanesinde göğüs hastalarının tedavisinde kullanılan servisin kapatıldığı yönündeki haberlerin gerçekleri yansıtmadığını kaydetti.

Sağlık Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Biriminden yapılan yazılı açıklamada, Mağusa Devlet Hastanesi’nde dahiliye 2 servisi olarak bilinen, göğüs hastalarının tedavisine de hizmet veren serviste bayram dolayısıyla hasta sayısında azalma yaşandığı, bu nedenle personelin daha etkin çalışmasını sağlamak amacıyla 18 Ağustos Cumartesi günü itibarıyla diğer servislerde görevlendirildiği belirtildi.

Dahiliye 2 servisinin bayram sonrası tekrardan açılacağı belirtilen açıklamada, “Bu konuda Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Müdürlüğü ve hastane yönetiminden tam bilgi almadan, göğüs servisinin kapatıldığı yönünde yapılan haberler gerçeği yansıtmamakla birlikte personelimizin motivasyonunu olumsuz yönde etkilemektedir” denildi.

 

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Son Güncelleme: 24.08.2018 12:57
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