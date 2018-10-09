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Sağlık Bakanlığı Ekim Ayı Boyunca “Meme Kanseri” Taraması Yapacak

Sağlık Bakanlığı Ekim Ayı Boyunca “Meme Kanseri” Taraması Yapacak

09 Ekim 2018 Salı 12:05
Sağlık Bakanlığı Ekim Ayı Boyunca “Meme Kanseri” Taraması Yapacak

MEME KANSERİ FARKINDALIK AYI…

Sağlık Bakanlığı, ülkedeki kadınlarda yüzde 37 ile en sık gözlenen kanser türü olan meme kanserine karşı korunma ve erken tanının önemine dikkat çekerek sağlık merkezlerine ekim ayı boyunca kadınların kendi kendine muayene yöntemini öğrenmek ve uzman doktor tarafından muayene için başvurulabileceğini duyurdu.

Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Koruyucu Sağlık Hizmetleri Birim Sorumlusu Dr. Sevgül Maydonozcu Kara imzasıyla bakanlık basın bürosundan yapılan yazılı açıklamaya göre, uygulama Ekim ayı boyunca Trenyolu Sağlık Merkezi’nde her gün yapılacak.

Açıklamada uygulamanın, Yenierenköy Sağlık Merkezi’nde perşembe günleri, Mehmetçik Sağlık Merkezi’nde her salı, İskele Sağlık Merkezi’nde her pazartesi ve çarşamba günleri, Dipkarpaz Sağlık Merkezi’nde her salı, Güzelyurt Sağlık Merkezi’nde her cuma, Akdoğan Sağlık Merkezi’nde her pazartesi, Maraş Semt Polikliniği’nde ise her perşembe günleri hizmet alınabileceği kaydedildi.  

Erken tanının önemine vurgu yapılan açıklamada, kendi kendine muayene, hekim tarafından muayene ve mamografinin en etkili yöntemler olduğu kaydedildi. 

Kendi kendine meme muayenesinin, 20 yaşından sonra her kadının adetin ilk günü itibarı ile 7-10 günler arasında bir gün, adet kanaması görmüyorsa her ayın belli bir gününü seçerek kendi kendine meme muayenesi yapması gerektiği belirtilen açıklamada, aylık muayenesi sırasında bir önceki aya göre farklılık hissedilmesi halinde derhal doktora başvurulması vurgulandı.

Klinik meme muayenesinin, kadınların düzenli sağlık kontrollerinin bir parçası olması gerektiği, 20 yaşından itibaren her kadında 2 yılda bir, 40 yaşından sonra yılda bir kere bu konuda eğitim almış bir hekim tarafından meme muayenesi yapılması gerektiği kaydedildi.

Mamografinin, düşük enerjili x dalgaları kullanılarak memedeki patolojileri saptama yöntemi olduğu ve meme kanserinden ölümlerin yüzde 20 oranında azaltılabileceği ve ülkede 40-69 yaşları arasındaki kadınlara 2 yılda bir mamografi taraması önerildi.  

TÜTÜNDEN VE ALKOLDEN UZAK HAREKETLİ BİR YAŞAM, SAĞLIKLI BESLENME

Tüm kanserlerde olduğu gibi meme kanserinden korunmada tütün ve ürünlerinin kullanılmasından ve pasif olarak dumanına maruz kalınmaktan kaçınılması, hareketli bir yaşam tarzı benimsenmesi, sağlıklı beslenmeye dikkat edilmesi gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, fazla kilo almaktan kaçınılması ve alkol alımının sınırlandırılmasının önemli olduğu kaydedildi.  

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

“Meme kanseri tüm dünyada kadınlarda en sık görülen ve en sık ölüme neden olan kanser türüdür. Her yıl 2,1 milyon kadın meme kanseri tanısı alıyor ve 627 bin kadın meme kanserinden ölüyor.  Ülkemizde de kadınlarda meme kanseri %37 oranla en sık gözlenen kanser türüdür. Meme kanserini kontrol altına alabilmenin en etkili yöntemleri korunma ve erken tanıdır. Erken teşhis edilen hastalarda tedavi şansı %100 e ulaşabilmektedir.”

 

Son Güncelleme: 09.10.2018 15:19
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