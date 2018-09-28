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Sağlık Bakanlığı “Dünya Kalp Günü” Nedeniyle Mesaj Yayımladı

KARA: “OCAK - 27 EYLÜL 2018 ARASINDA TOPLAM 624 KİŞİ KALP KRİZİ GEÇİRDİ”

Sağlık Bakanlığı “Dünya Kalp Günü” Nedeniyle Mesaj Yayımladı

KARA: “OCAK - 27 EYLÜL 2018 ARASINDA TOPLAM 624 KİŞİ KALP KRİZİ GEÇİRDİ”

28 Eylül 2018 Cuma 11:23
Sağlık Bakanlığı “Dünya Kalp Günü” Nedeniyle Mesaj Yayımladı

KARA: “OCAK - 27 EYLÜL 2018 ARASINDA TOPLAM 624 KİŞİ KALP KRİZİ GEÇİRDİ”

“KALP HASTALIKLARINA BAĞLI ÖLÜMLERİN YÜZDE 80’İ ÖNLENEBİLİR” 

Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Koruyucu Sağlık Hizmetleri Birim Sorumlusu Dr. Sevgül Maydonozcu Kara, ülkede Ocak-27 Eylül 2018 arasında toplam 624 kişinin kalp krizi geçirdiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı “Dünya Kalp Günü” nedeniyle mesaj yayımladı. Dr. Sevgül Maydonozcu Kara imzasıyla yapılan açıklamaya göre, Ocak-27 Eylül 2018 arasında Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi koroner anjiografi laboratuarında toplam bin 735 hastaya girişimsel işlem; 412’sine balon ve stent implantasyonu yapıldığını kaydetti. Kara, 2017 yılında girişimsel işlem yapılan kişi sayısının bin 989, balon ve stent implantasyonu gerektiren hasta sayısının ise 298 olduğunu da belirtti. 

Kalp damar cerrahisinde ise 2017 yılında toplam 180 adet açık kalp ameliyatı yapıldığını kaydeden Kara, bu sayının 2018 Ağustos ayına kadar 152 olduğunu ifade etti. 

Kara, yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi: 
“Dünyadaki başlıca ölüm sebebi kalp hastalıklarıdır. Her yıl 17.7 milyon kişi kardiyovasküler hastalıklara bağlı kaybedilmektedir. Bu, tüm ölümlerin yüzde 31’ine denk gelmekte. Kalp hastalıklarında, hem hastalıkların önlenmesinde, hem de hastalık oluştuktan sonra iyilik halinin devamında koruyucu hekimlik ve sağlık hizmetleri önem taşımaktadır. Kardiyovasküler hastalıklara bağlı ölümlerin yüzde 80’i tütün kullanımı, sağlıksız beslenme ve hareketsizlik gibi kontrol edilebilen ve önlenebilen risk faktörlerine bağlıdır. Yüksek kan basıncı, yüksek kan şekeri, yüksek kan kolesterolü ve obezite de kardiyovasküler hastalıklar için risk faktörleridir”

“GÜNDE EN AZ 30 DAKİKA FİZİKSEL AKTİVİTE YAPILMALI”

Dr. Sevgül Maydonozcu Kara, koruyucu sağlık hizmetlerinin yanısıra kişinin kendi sağlığıyla ilgili farkındalığa sahip olması ve gerekli tedbirleri almasının da kalp sağlığının korunmasında oldukça önemli olduğunu kaydetti.

Kara, şöyle devam etti:
“Günde en az 30 dakika fiziksel aktivite yapılmalıdır. Tütün ve ürünlerinin kullanılmasına son verilmelidir. Bu nedenle eğitimli hekimlerimizden yardım alınabilinir. Günlük tuz alımını 1 çay kaşığının altına sınırlandırılmalıdır. Sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenmeye dikkat edilmelidir. Düzenli olarak kan basıncı, kan şekeri ve kan kolesterolü kontrol edilmelidir. Kilo kontrolüne dikkat edilmelidir. Stresten uzak durulmalı ve gerektiğinde psikolojik destek alınmalıdır. Ailede kalp hastalığı hikayesi olsun ya da olmasın düzenli olarak kalp kontrolleri yapılmalıdır”

Kalp hastalıklarına bağlı ölümlerin yüzde 80’inin önlenebileceğini belirten Kara, “Kalbinizi önemseyin!  Kalbinizi korumak için 8 altın kuralı benimseyin! Bir kalp bir yaşam” ifadelerini kullandı.
 

Son Güncelleme: 28.09.2018 14:25
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