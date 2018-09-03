Sağlık Bakanlığı: “Desferal isimli ilacın eksikliği söz konusu değil..”

Sağlık Bakanlığı, Thalaessemia hastalarının kullandığı “Desferal” isimli ilacın gerek bayram döneminde, gerekse geçtiğimiz hafta temin edilmiş olduğunu ve eksikliğinin söz konusu olmadığını belirtti.

Sağlık Bakanlığı yazılı açıklama yaparak, “Desferal” isimli ilacın iki aydan beri hastalara temin edilmediğine dair medyada yer alan iddiaları yalanladı.

Onkoloji ilaçlarının Türkiye’den ithal gelmesinden, dövizde yaşanan sıkıntılardan ve geçtiğimiz hafta yapılan grevlerden dolayı bazı tedavilerde kısa sureli aksamalar yaşandığı kaydedilen açıklamada “ancak hiçbir hasta ilaçsız bırakılmamıştır” denildi.

Açıklamada, “Dövizde yaşanan sıkıntılara bağlı olarak, piyasadaki, özel eczane fiyatlarında ortaya çıkan farklılıklarla ilgili olarak ise, geçtiğimiz hafta ülkemize ilaç ithalatı gerçekleştiren özel ecza depoları, Eczacılar Birliği ve Bakanlığımız yetkilileri ile bir toplantı gerçekleştirilmiş ve ithal ilaçlarda fiyat istikrarını sağlamak için gerekli öneriler ve tedbirler konuşulmuştur. Bu konudaki çalışmaların da bu hafta içerisinde tamamlanması beklenmektedir. Aynı zamanda Türkiye menşeli ilaçlarda ise herhangi bir fiyat değişimi olmadığı bilgimize sunulmuştur” ifadeleri de yer aldı.

