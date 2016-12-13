SAĞLIK BAKANLIĞI BÜTÇESİ OY ÇOKLUĞUYLA KABUL EDİLDİ

SUCUOĞLU: “4 DEVLET HASTANESİNDE 900 BİNİN ÜZERİNDE İNSANA SAĞLIK HİZMET VERİLDİ. BUNLAR KÜÇÜMSENECEK RAKAMLAR DEĞİL”

“DR. BURHAN NALBANTOĞLU DEVLET HASTANESİ’NDE 2 YIL SONRA SICAK SU AKMASINI, MERKEZİ ISITMA VE SOĞUTMANIN ÇALIŞMASINI HAZMEDEMEYENLER VAR”

“YENİ HASTANE KONUSUNDA A PLANI TÜRKİYE’NİN KATKISI. B PLANI DA TÜRKİYE’NİN GARANTİSİYLE BORÇLANMAMIZ”

Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, “devlet hastanelerine güven duyulmadığı” yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını kaydederek, Ocaktan Kasıma kadar geçen sürede 4 devlet hastanesinde 900 binin üzerinde insana sağlık hizmet verildiğini kaydederek, “Bunlar küçümsenecek rakamlar değil” dedi.

Sağlık Bakanlığı’nın 332 milyon 805 bin 100 TL olan bütçesi Meclis Genel Kurulu’nda oy çokluğuyla kabul edildi. Öğle saatlerinde başlayan ve yaklaşık 5 saat süren görüşmeler sonunda Meclis kürsüsüne en son Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu çıktı. Sucuoğlu, eleştirileri yanıtladı, bakanlığın çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Sağlık Bakanlığı bütçesine ilişkin görüşmenin sona ermesinin ardından genel kurul bugünkü çalışmasını tamamladı.

SUCUOĞLU: “EKSİKLİKLERE RAĞMEN HALK DEVLET HASTANESİNİ TERCİH EDİYOR”

Faiz Sucuoğlu konuşmasında, Ocak ile Kasım aylarında, 4 devlet hastanesinde polikliniklerde 403 bin, acil servislerde 275 bin, temel sağlıkta 235 bin olmak üzere 900 binin üzerinde kişiye sağlık hizmeti verildiğini ifade ederek, “Bu kadar küçük bir toplum için bunlar hiç de küçümsenecek rakamlar değil” dedi.

Devlet hastanelerinde yapılan ameliyat sayısına işaret eden Sucuoğlu, sayının 8 bin küsur olduğunu dile getirdi.

Kardiyovasküler alanda 11 ayda 173 vakaya müdahale edildiğini, bu hastalar arasında Güney Kıbrıs’tan gelenler olduğunu dile getiren Sucuoğlu, “112 Hızır Servisi”nin müdahale için “8 bin 536” kez hastanelerden çıkış yaptığını aktardı.

Sucuoğlu, halkın sıkıntılara ve eksikliklere rağmen devlet hastanelerini tercih ettiğini vurguladı.

“YASALARLA İLGİLİ BİLGİ VERDİ”

Yasalarla ilgili soruları da yanıtlayan Sucuoğlu, Döner Sermaye Yasası’nda ciddi değişiklikler yapıldığını belirterek, “Biz çatı yasa yaptık, altına tüzükleri yerleştirdik” dedi.

Yasayla ilgili hedefin 31 Aralık 2017 olduğuna işaret eden Sucuoğlu, bu yasa konusunda bazı sorunlar yaşandığını ve baş ağrıtan sorunların şu an tespit edildiğini söyledi.

Genel Sağlık Sigortası’nın da bittiğini dile getiren Sağlık Bakanı Sucuoğlu, yasanın Türkiye’ye yollandığını, eksiklik ve fazlalıklarla ilgili görüş alınacağını kaydetti.

Bu yasada yönetim kurulunun yetkileri konusunda değişikliğe gittikleri bilgisini de veren Sucuoğlu, yönetim kuruluna atanacak isimlerin Meclis’e geleceğini de kaydetti.

“EKSİKLİKLER ÇOKTUR AMA ÇÖZÜMÜ VARDIR”

Faiz Sucuoğlu, bütçeye ilişkin değerlendirmesinde, Sağlık Bakanlığı bütçesinin geçtiğimiz yıla oranla yüzde 14 arttığını dile getirdi. Sucuoğlu, “Eksiklikler çoktur ama çözümü vardır. Bütçe ve katkı bütçelerle çözümler üreteceğiz” dedi.

2016’da tıbbi cihaz alımı konusunda Türkiye Cumhuriyeti’nden 5 milyon 840 bin TL’lik kaynak ayrıldığını belirten Sucuoğlu, bununla ilgili ihaleye çıkıldığını söyledi. Sucuoğlu, “Projeler üretilirse para bulunur” şeklinde konuştu.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi ile ilgili değerlendirme yapan Sucuoğlu, hastanenin yapısal anlamda bittiğini raporlayan bir belgeyi kürsüden gösterdi ve raporu Türkiye’deki yetkililerin hazırladığını söyledi.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ve Lefke Avrupa Üniversitesi’nden (LAÜ) gelen raporlar da olduğunu ifade eden Sucuoğlu, 6-7 ay içine Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı ile 4 kez görüştüğünü dile getirdi. Sucuoğlu, Türkiye Sağlık Bakanı’nın sağlıktaki sistemsizliğin giderilmesi halinde hastane için gerekli desteğin verileceğiz yönünde açıklaması olduğunu belirtti.

YENİ HASTANE KONUSU..

Yeni hastane için 270 dönümü farklı bakanlıklardan aldıklarını kaydeden Sucuoğlu, “Sıfırdan başladık. Toprağımız da, projelerimiz de hazır. Türkiye yetkililerine, Sayın Türkeş’e sistemsizliği giderdiğimiz göstermeliyiz. B planımız da var. A planı Türkiye’nin katkısı. B planı da Türkiye’nin garantisiyle borçlanmamız” dedi.

Göreve geldikleri günden itibaren, enerjilerinin yüzde 50’sini Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin alt yapısı için harcadıklarını söyleyen ve bunları dile getirdiği için eleştirildiğini belirten Sucuoğlu, “Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde 2 yıl sonra sıcak su akmasını, merkezi ısıtma ve soğutmanın çalışmasını hazmedemeyenler var” dedi.

Güzelyurt Hastanesi’nin yeri dışında hiçbir projesi olmadığını, bunu çok kısa sürede hazırladıklarını aktaran Sucuoğlu, Tren Yolu Polikliniğiyle ilgili düzenlemelerle ilgili de bilgi verdi.

Burasının güçlendirilmesinin Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin yükünü azaltacağını dile getiren Sağlık Bakanı, Tren Yolu Polikliniği’yle ilgili verileri paylaştı.

Sucuoğlu, 21 günde dahiliye, çocuk, kadın-doğum, evde-köyde ziyaret, evde bakım, aşı ve pansuman alanlarında toplam 3 bin 13 kişiye hizmet verildiğini söyledi.

DOKTORLARIN ÖZLÜK HAKLARI

Doktorların özlük haklarıyla ilgili anlaşmaya varıldığını da kaydeden ve ocak ayının sonu itibarıyla bu düzenlemenin hayata geçmesinin hedeflendiğini dile getiren Sağlık Bakanı Sucuoğlu,“Hekimler 4 bin TL’ye, ikinci işe mahkum olmayacak. Bu düzenleme Başbakan ve Başbakan Yardımcısı’nın sağlıktaki reformdur” şeklinde konuştu.

Sucuoğlu, Sağlık Bakanlığı bütçesinin hayırlı olmasını diledi.



