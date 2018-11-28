Sağlık Bakanlığı bütçesi onaylandı

SAĞLIK BAKANI BESİM: “SAĞLIK PARTİLER ÜSTÜ, POLİTİKAYA ALET EDİLMEMESİ TARAFTARIYIZ…ÜLKE VE TOPLUM SAĞLIĞI İÇİN 7/24 ÇALIŞIYORUZ”

Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, Sağlık Bakanlığı bütçesini 621 milyon 965 bin 700 TL olarak oyçokluğu ile onayladı.

Sağlık Bakanı Filiz Besim, sağlığın partiler üstü olduğunu belirterek, ülke ve toplum sağlığı için 7/24 çalıştıklarını vurguladı.

Mecliste Sağlık Bakanlığı bütçesinin görüşüldüğü dün akşamki komite toplantısında Sağlık Bakanı Filiz Besim ve bürokratlar da hazır bulundu.

UBP Milletvekili Faiz Sucuoğlu, sağlık bakanlığı bütçesi görüşülürken ülkede sağlık politikasının partiler üstü, siyasetten ayrı olması gerektiğini kaydetti.

PİLLİ

UBP Milletvekili Ali Pilli de, sağlığın ülke ve vatandaşlar için çok önemli olduğunu ve ülkeye özgü devlet politikası ile kaliteli bir sağlık politikasının geliştirilmesinin önem taşıdığını vurguladı.

Ülkede sağlık alanın da verenin de kaliteli hizmet istediğini, bu yüzden ülkede partiler üstü bir yol haritası çizilmesi gerektiğini, bunun sadece konuşmada kalmaması gerektiğini ifade eden Pilli, sistemin sorgulanması, performans ve ek mesai gibi düzenlemelerin yapılmasının önemine işaret etti.

Doktorların maaşlarında düzenlemelere ihtiyaç duyulduğunu, performansa önem verilmesi gerektiğini ifade eden Pilli, bu düzenlemeler getirilirse sıkıntıların giderileceğine sağlık sistemine kalite geleceğine inanç belirtti.

Sağlık yasalarının çıkarılması değil denetiminin de önem taşıdığını ifade eden Pilli, sigara yasağını işaret etti, denetimlerin artırılmasını istedi.

GÜNDÜZ

UBP Milletvekili Menteş Gündüz de, sağlık alanındaki yasalara önem verdiklerini ve desteğe hazır olduklarını vurguladı. Gündüz, bulaşıcı hastalıklar yasasına önem verdiklerini, bu çerçevede uluslararası sağlık tüzüğüne bağlı olarak yönetmeliklerin çıkmasının önemine vurgu yaptı.

Gündüz, devlette devamlılığın esas olduğunu, bu yüzden sağlık alanında da toplumu ilgilendiren konularda devamlılığın şart olduğunu kaydetti. Gündüz, sağlık alanına yapılan yatırımın geleceğe topluma yapılan yatırım olduğunu ifade etti.

HAMZAOĞULLARI

CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları da, sağlık alanına önem verdiğini, Karpaz bölgesine de büyük önem verdiğini, bu yüzden bölgesine gereken önemin verilmesini istediğini vurguladı.

Hamzaoğulları, Karpaz bölgesinin sağlık merkezleri bakımından güçlendirilmesini talep etti.

BESİM

Sağlık Bakanı Filiz Besim de, komitede fikir ortaya koyan, olumlu olumsuz tüm eleştirilerin anlamlı olduğunu ifade ederek, herkese teşekkür etti.

İLAÇLARDA YÜZDE 60 AZALTMA…

Besim, milletvekillerinin eleştiri ve sorularına cevap verdiği konuşmasında, ülkedeki ilaç eksikliğinin ciddi anlamda olduğunu ifade ederek, ekonomik sıkıntıdan dolayı ilaçları yüzde 60 azaltarak ivedi acil yaşamsal ilaçlara önem vererek, ihalelere çıktıklarını söyledi.

Besim, ciddi ilaçların alındığını, hiçbir sıkıntı yaşanmadığını, gerçekçi bir şekilde değerlendirmeler yapıp ilaç eksikliği yaşatmadıklarını ama ekonomik krizden dolayı bazı ilaçlarda azaltmalar yaptıklarını kaydetti.

“TÜRKİYE’DEN BAZI SAĞLIK ÜRÜNLERİNDE TUTUMLU OLMAMIZ KONUSUNDA UYARILDIK”

Türkiye’den bazı sağlık ürünlerinde tutumlu olmaları konusunda uyarıldıklarını ifade eden Besim, fakir bir ülke olduklarını ancak hükümetin sağlığa önem verdiğini, hiçbir talebin hükümet tarafından geri dönmediğini kaydetti.

Besim, yatırımların TC kaynaklı olduğunu, bunların bütçede görünmediğini ifade ederek, bütçeden örneklemeler verdi, TC’den istenen yeni projeler ile ilgili bilgiler verdi.

Yeni dönemde TC’den Lefkoşa yeni hastanesi, Güzelyurt Hastanesi inşası, yeni devlet laboratuvarı gibi konularında proje desteği beklediklerini ifade eden Besim, bütçeye yönelik değerlendirmelerde bulundu, temel sağlık hizmetleri, koruyucu sağlık hizmetleri, hasta sağlığı gibi konulara önem verdiklerini ifade etti ve bu yöndeki çalışmaları anlattı.

Filiz Besim, kanser konusunda yaptıkları çalışmaları da işaret ederek, hedefin adada kanseri kayıt altına almak, taramak ve insanları eğitmek olduğunu vurguladı. Besim, sağlık alanında bir politika oluşturulmasına kendilerinin de önem verdiğini ifade ederek, ancak her istediklerinin hemen olmadığını, hele de KKTC gibi bağımlılığı olan bir ülkede her şeyin daha zor olduğunu kaydetti.

“YENİ HEMŞİRE ALIMIYLA YÜZDE 68 KADRO TAMAMLANDI”

Araç takip sistemi ile ilgili eleştirileri de yanıtlayan Besim, cihazların kendilerine bağışlandığını, bu sistemle de birçok olayı ortaya çıkardıklarını kaydetti. Besim, son yapılan istihdamlarla 25 yeni hemşire alındığını, 68 kadroyu tamamladıklarını ve bu hemşirelerle yoğun bakımı güçlendireceklerini, yeni servisler açacaklarını ve hemşireleri buralarda görevlendireceklerini kaydetti.

Teşkilat yasasının yenilenme çalışmalarının sürdüğünü, devlet laboratuvarının ihalesinin uluslararası şekilde açıldığını ve ihalesinin bittiğini ifade eden Besim, laboratuvarın personel altyapı bakımından da destekleneceğini kaydetti.

Besim, sağlıkta yapacak çok işlerinin olduğunu ifade ederek, bütçede görüşleri ve eleştirileriyle destek veren herkese teşekkür etti, TC’den destek istenen projelerin 194 milyon TL olduğunu belirtti.

Sağlığın politikaya alet edilmemesi tarafı olduklarını ifade eden Besim, sağlığın halk için olduğunu bunun için de 7/24 çalıştıklarını

söyledi.

Komite bugün saat 10.00’da toplanacak. Maliye Bakanlığı bütçesi ile Gelirler Bütçesinin ele alınmasıyla ve tasarının bütününün oylanmasıyla bütçe görüşmeleri tamamlanacak.