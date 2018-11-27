Sağlık Bakanlığı bütçesi görüşülüyor

KOMİTEDE BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ

SAĞLIK BAKANLIĞI BÜTÇESİ GÖRÜŞÜLÜYOR

Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, 621 milyon 965 bin 700 TL olarak öngörülen Sağlık Bakanlığı bütçesini görüşüyor.

Mecliste yer alan komite toplantısında Sağlık Bakanı Filiz Besim ve bürokratlar da hazır bulundu.

BEROVA

İlk sözü alan UBP Lefkoşa Milletvekili Özdemir Berova, hükümetin 10 aylık performansına bakıldığında Sağlık Bakanlığının çalışmalarının çok da sağlıklı olmadığını savunarak, eleştiriler getirdi. Berova, bütçenin artırılması yerine daralmaya gidildiğini, ana yatırım konularının TC’den desteklendiğini, bütçede 2019 yılında büyük yatırım adına bir kalem göremediğini kaydetti.

Koruyucu ve tedavi edici sağlık sistemi konularına değinen Berova, insanların yaşamını yakından etkileyen hastalıklarla ilgili önlemlerin alınmasının elzem olduğunu söyledi.

Mevzuatlarla ilgili gerekli adımların atılmasının önemine vurgu yapan Berova, kanser ve bulaşıcı hastalıkların halkın canını yakan hastalıklar olduğunu, bu yüzden koruyucu tedbirlerin ve bu hastalıklardan etkilenen insanların azaltılmasını sağlamak amacıyla çalışmalar yapılmasının önemine değindi, görüşlerini aktardı.

Aşılamanın da bulaşıcı hastalıkların önlenmesi açısından önemli olduğunu ancak bakanlığın bu konuda da sıkıntı yaşadığını ve aşılamada yaşanan sıkıntıların gelecekte halkı etkileyeceğini ifade eden Berova, hastalıklara karşı tedavi seçenekleri yanında sağlık ocakları ve merkezlerinin geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

Girne’deki nüfus artışı ve sağlık hizmetleri sıkıntılarına da işaret eden Berova, bakanın Girne’ye yeni hastane yapılacağı gibi bir söylemde bulunduğunu, bunun sevindirici olduğunu ancak altının doldurulması gerektiğini vurguladı.

Cengiz Topel Hastanesi, Yeni Erenköy Sağlık Merkezi, Güzelyurt Hastanesi inşası, Gazimağusa Hastanesi, Lefkoşa Devlet Hastanesini değerlendiren Berova, Lefkoşa’da artık hastanenin dayanıksız olduğunu, ömrünü yitirdiğini, 5 şiddetinde bir depremde yıkılmaya aday ilk bina olduğunu söyledi, yeni hastanenin gerekirse bir seferberlik ilan edilerek yapılmasının önemine, yeni hastanenin elzem olduğuna vurgu yaptı.

Berova, sigara yasasına da dikkat çekerek, bu konuda bir türlü önlem alınamadığına değinerek, bu konuda denetimlerin yapılmasının önemine vurgu yaptı.

SUCUOĞLU

UBP Milletvekili Faiz Sucuoğlu da, sağlık bakanlığının tüm ülkeyi ilgilendiren önemli bir bakanlık olduğunu ifade ederek, bakanlık bütçesinin arttığını ancak yeterli olmadığını, zaten bakanlık bütçesinin değil, kullanılmasının önemli olduğunu kaydetti.

Sucuoğlu, bakanlık bütçesini kalem kalem geçmiş döneme göre değerlendirerek, özellikle Devlet Laboratuvarında yeni hükümet döneminde neler yapıldığını sordu, Türkiye’de ihaleyi kazanan şirketi sorguladı, detaylı bilgi istedi, bu konuda eleştirilerde bulundu.

Güzelyurt Hastanesi inşaatı ile ilgili de detaylı bilgi isteyen Sucuoğlu, tüm hastanelerde ilaç eksiklikleri olduğunu söyledi.

Sağlık alanında ciddi sıkıntılar olduğunu ifade eden Sucuoğlu, ulusal bir ilaç politikasının gerekli olduğunu kaydetti.

Randevu sistemi, 112 acil servis, reçete gibi konularda sıkıntılar yaşandığını, onkoloji merkezinde sıkıntılar olduğunu, yasanın elden geçirilmesi gerektiğini, 100 yeni hemşireye ihtiyaç olduğunu ifade eden Sucuoğlu, sağlık turizminin de büyük önem taşıdığını, ancak bu konuda en fazla tüp bebek merkezine bunun yansıdığını ifade etti ve bazı eleştirilerde bulundu.

Bakanlığın istatistik konusuna eğilmesinin de önemli olduğunu ifade eden Sucuoğlu, bakanlığa çok iddialı başlandığını ancak bugün gelinen aşamanın yeterli olmadığını savundu.

Genel sağlık sigortası, yasalar, ikinci iş yasağı, döner sermaye gibi konularda değerlendirmeler yapan Sucuoğlu, bakanlık döneminde yaptığı çalışmalar ve Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri ile yeni hastane üzerine yaptığı görüşmeleri anlattı, adım atılmasını istedi.

Sucuoğlu, sağlık turizminin geliştirilmesinin ekonomiye de olumlu katkı sağlayacağına işaret ederek, bu çerçevede devletin adım atması ve yeni hastanenin şart olduğunu vurguladı.

Sağlık Bakanlığı bütçesi komitede görüşülmeye devam ediyor.