banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95610
ALTIN
198.481
DOLAR
5.0713
STERLİN
6.5949
EURO
5.8796
Bir tuhaf taciz olayı
BİR TUHAF TACİZ OLAYI
500 TL’lik çantayı çalıp çöpe attı
500 TL'LİK ÇANTAYI ÇALIP ÇÖPE...
Yem hırsızları yakalandı
YEM HIRSIZLARI YAKALANDI
Polisiye Olaylar...
Polis haberleri...
banner282
Flaş Haber
Bir tuhaf taciz olayı
Kapat

Sağlık Bakanlığı, “Baz İstasyonlarının Olası Sağlık Etkileri“ Konusunda Konferans Düzenledi!

HASSOY: “SADECE BAZ İSTASYONLARI DEĞİL, ÇEVRE KİRLİĞİ, TÜKETİLEN GIDALAR, GENETİK YAPI DA KANSERE NEDEN OLABİLİR”

Sağlık Bakanlığı, “Baz İstasyonlarının Olası Sağlık Etkileri“ Konusunda Konferans Düzenledi!

HASSOY: “SADECE BAZ İSTASYONLARI DEĞİL, ÇEVRE KİRLİĞİ, TÜKETİLEN GIDALAR, GENETİK YAPI DA KANSERE NEDEN OLABİLİR”

05 Ağustos 2018 Pazar 11:42
Sağlık Bakanlığı, “Baz İstasyonlarının Olası Sağlık Etkileri“ Konusunda Konferans Düzenledi!

HASSOY: “SADECE BAZ İSTASYONLARI DEĞİL, ÇEVRE KİRLİĞİ, TÜKETİLEN GIDALAR, GENETİK YAPI DA KANSERE NEDEN OLABİLİR”
Sağlık Bakanlığı, “Baz istasyonlarının olası sağlık etkileri" konusunda konferans düzenledi.
Sağlık Bakanlığı açıklamasına göre, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Ana Bilim Dalı'ndan Doç. Dr. Hür Hassoy’un sunum yaptığı konferans İskele Boğaztepe Lokali’nde, bölge halkının katılımıyla gerçekleşti. Konferansa Sağlık Bakanı Filiz Besim de katıldı.
Hassoy, Sağlık Bakanlığı’nın bölge halkının baz istasyonu hakkında endişelerine duyarlı olarak, bu konferansı düzenlemesinin son derece önemli olduğunu kaydederek, katılımcılara ve bakanlığa teşekkürlerini sundu. 
Baz istasyonları ile elektromanyetik dalgalar yayan aletlerin sağlık üzerindeki olası etkileri konusunda bilgi veren Hassoy, elektromanyetik alanların vücut üzerindeki etkilerini azaltmak, sağlığı bu etkenlerden korumak ve daha doğal yaşamak için uygulanabilecek yöntemleri katılımcılarla paylaştı.
2003’den bu yana baz istasyonlarının sağlığa etkileri konusunda çalışmalar yaptığını belirten Hassoy, “Bazı araştırmalar baz istasyonlarının sağlığa etkisi olduğunu, bazıları da olmadığını savunuyor. Sadece baz istasyonları gibi etkiler değil, çevre kirliği, tüketilen gıdalar, genetik yapı da kansere neden olabilir” dedi.
Sağlık Bakanlığı Koruyucu Sağlık Hizmetleri Birim Sorumlusu Dr. Sevgül Maydonozcu Kara, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Başhekimi Mehmet Şenol da konferansta katılımcılara bilgi aktardı. 
 

banner288
Son Güncelleme: 05.08.2018 15:46
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
UKÜ’lü Akademisyen, Zararlılara Karşı Biyolojik Mücadelenin Önemini Vurguladı
UKÜ’lü Akademisyen, Zararlılara Karşı Biyolojik Mücadelenin Önemini Vurguladı
UKÜ’lü Akademisyen Yrd. Doç. Dr. Sınay, Evde İzlenmesi Gereken Filmleri Listeledi
UKÜ’lü Akademisyen Yrd. Doç. Dr. Sınay, Evde İzlenmesi Gereken Filmleri Listeledi
Kamu-Sen’den hemşirelere “destek“
Kamu-Sen’den hemşirelere “destek“
Özlem Savoğlu anısına “Özlem’in Renkleri” sergisi açılıyor
Özlem Savoğlu anısına “Özlem’in Renkleri” sergisi açılıyor
KIBRIS'TA; BİR ADA ÜLKESİNDEN, DÜNYA DENİZLERİNE TAM DONANIMLI DENİZCİLER YETİŞTİRİYORUZ
KIBRIS'TA; BİR ADA ÜLKESİNDEN, DÜNYA DENİZLERİNE TAM DONANIMLI DENİZCİLER YETİŞTİRİYORUZ
“Kalbimdeki Cevap” Kitabının Yazarı Tatar, İyilik Evi Çocuklarıyla Buluştu!
“Kalbimdeki Cevap” Kitabının Yazarı Tatar, İyilik Evi Çocuklarıyla Buluştu!
UBP Milletvekili Tatar’dan Hükümete Eleştiri!
UBP Milletvekili Tatar’dan Hükümete Eleştiri!
Lefke Belediyesi “1. Kent Sempozyumu Düzenliyor”
Lefke Belediyesi “1. Kent Sempozyumu Düzenliyor”
Asgari Ücret Saptama Komisyonu Yarın Toplanacak!
Asgari Ücret Saptama Komisyonu Yarın Toplanacak!
Polisiye Olaylar...
Polisiye Olaylar...

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim