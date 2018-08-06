Sağlık Bakanlığı, 6 Aylık Faaliyet Raporu’nu Yayımladı!

POLİKLİNİK HİZMETLERİ 14.30’A KADAR UZATILDI

18 HEKİM, 12 HEMŞİRE İSTİHDAM EDİLDİ

DEVLET LABORATUARI İNŞASI ÇALIŞMALARI BAŞLADI

HASTANELERİ VE SAĞLIK MERKEZLERİNİ GÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

LEFKOŞA’YA YENİ DEVLET HASTANESİ HEDEFLENİYOR

KISMİ SAĞLIK SİGORTASI İLE ANAYASA MAHKEMESİ’NDEN DÖNEN DÖNER SERMAYE YASASI DA HEDEFLER ARASINDA



Sağlık Bakanlığı, Şubat-Ağustos 2018 dönemi faaliyet raporunu yayımladı.

8 sayfadan oluşan faaliyet raporunda, bakanlığın 6 ayda gerçekleştirdiği faaliyetler ile gelecek 6 aya ilişkin hedeflere yer verildi.

Rapora göre, 1 Nisan 2018 tarihinden itibaren devlet hastaneleri saat 14.30’a kadar poliklinik muayene hizmeti vermeye başladı.

Acil servislerde hastaların aciliyetlerinin belirlenmesini sağlayarak, insanlar arasında kargaşanın önlenmesine ve önce öncelikli hastalara müdahale edilmesini sağlamak amacıyla triaj sistemi hayata geçirildi.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Acil Servisi ve Girne Akçiçek Hastanesi Acil Servisi’nde başlatılan triaj uygulamasının diğer hastanelerde de başlatılması hedefleniyor.

Devlet hastanelerinin güçlendirilmesi kapsamında 1 Nisan 2018 tarihinden itibaren Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde çocuk doktorları nöbet tutmaya başladı. Sağlık merkezlerinin güçlendirilmesi çalışmaları kapsamında ise, sağlık merkezlerini özellikle “ana –çocuk sağlığı” hizmeti veren birimler haline getirmek için sağlık merkezlerinin %90’ında 1 pratisyen hekim, 1 dâhiliye uzmanı, 1 diş hekimi, 1 çocuk doktoru ve 1 kadın doğum uzmanı görev yapmaya başladı. Ayrıca sağlık merkezlerinin bu alanda hizmet vermesi için gerekli tıbbi alet ve ekipman da hızla tedarik edilmeye başlandı.

1 Haziran itibari ile Güzelyurt Sağlık Merkezi’nde ilk kez gece saat 12.00’ye kadar nöbetçi hekim bulunmaya ve acil hizmetleri verilmeye başlandı. Eylül ayı itibarıyla Güzelyurt Sağlık Merkezi’nde 24 saat hizmet verilmesi hedefleniyor.

Köylerdeki sağlık odaları bölge halkının ilaç yazdırma, basit muayene ihtiyaçlarını giderecek şekilde yeniden hayata geçirildi.

Sağlık merkezlerinde kanser taramalarına yönelik gaita ve simir analizleri yapılmaya başlandı.

“Kök hücre” tedavisi yapılması için Kök Hücre Birimi kurma çalışmaları başlatıldı. İleriki aylar içerisinde kök hücre tedavisine başlanacak.

Otomasyon altyapısı güçlendirildi. Otomasyon sistemi altyapısının %90’ı tamamlanarak hastanelerin network üzerinden birbirine bağlanması sağlandı. Böylelikle yapılan tedaviler ve çekilen film ve MR’lar ortak sistem üzerinden tüm hastanelerden görülebiliyor.

Antalya Akdeniz Üniversitesi ile kalp nakli üzerine bir protokol imzalandı ve Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi bünyesinde kalp nakli yapılabiliyor.

Barış Ruh ve Sinir Hastanesi’ni güçlendirme çalışmaları başladı. Hastanenin büyük ölçüde fiziki altyapısı iyileştirildi. Mevcut doktorlara ek, 1 dahiliye uzmanı, 1 başhekim yardımcısı ve 2 tane de uğraşı terapisti istihdam edildi.

Faaliyet raporuna göre, Söz konusu dönemde toplamda 18 yeni hekim, 12 yeni hemşire ve 10 yeni teknik personel istihdam edildi.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin altyapısının güçlendirilmesi çalışmaları devam ediyor. Bazı servislerde tadilat ve bazı servislerde ise yenileme çalışmaları sürüyor.

Devlet Laboratuarı’nın inşası için çalışmalar başlatıldı. Laboratuar binasının yapılması için mimari proje çalışması tamamlandı ve müelliflerle 28 Haziran’da özleşme imzalandı.

Güzelyurt Hastanesi’nin ikinci etabı için proje uluslararası standartlara uygun şekilde yeniden ele alındı ve düzenlendi. Projenin ikinci etabı için ihale süreci, 9 Ağustos’ta sona erecek. Cengiz Topel Hastanesi’ne yapılması hedeflenen ek bina için var olan proje incelendi ve kaynak araştırılmasına başlandı.

İleriki 6 ay için hedeflenen projelere de değinilen raporda, kamu hekimlerine devlet hastanelerinde mesai saatleri dışında hasta bakma hakkının sağlanmasına yer verilerek, uygulamanın eylül ayında başlamasının hedeflendiği, cerrahi branşlarda ise gerekli altyapının tamamlanmasıyla mümkün olacağı vurgulandı.

Lefkoşa’ya yapılması planlanan yeni bir devlet hastanesi ile ilgili fizibilite çalışmasının devam etmekte olduğu ifade edilen raporda, Barış Ruh ve Sinir Hastanesi’nin geliştirilmesi, Kısmi Sağlık Sigortası, Yaşlı Bakım Evi Projeleri, Hasta Refakatçi Eğitim projeleri de yer aldı.

Raporda, tamamlanması hedeflenen yasa ve tüzük çalışmalarına da değinilerek, Anayasa Mahkemesi’nden geri dönen Döner Sermaye Yasası’nın yeniden ele alınacağı ifade edildi.

