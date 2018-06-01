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Sağlık Bakanı’ndan özel hastanelere ziyaret…

Sağlık Bakanı Filiz Besim, Lefkoşa'da bulunan bazı özel hastaneleri ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Sağlık Bakanı’ndan özel hastanelere ziyaret…

Sağlık Bakanı Filiz Besim, Lefkoşa'da bulunan bazı özel hastaneleri ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

01 Haziran 2018 Cuma 15:41
Sağlık Bakanı’ndan özel hastanelere ziyaret…

BAKAN BESİM: ”KAMU VE ÖZEL HASTANELERİ BİRLİKTE HAREKET ETTİĞİ NOKTADA SAĞLIK HİZMETLERİ DAHA İYİ YERE GELEBİLİR”

Sağlık Bakanı Filiz Besim, Lefkoşa'da bulunan bazı özel hastaneleri ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Etik Hastanesi, Özel Başkent Hastanesi, Kolan Hastanesi ve YDÜ Hastanesi'ne ziyaretlerde bulunan Bakan Besim, kamu ve özel hastanelerinin birlikte hizmet verebildiği noktada sağlık hizmetlerinin daha iyi yere gelebileceğini ifade etti.

“SAĞLIK BAKANLIĞI, ÖZEL HASTANELERİN DE BAKANLIĞI”
Bakan Besim, Sağlık Bakanlığı’nın sadece kamudaki devlet hastanelerinin değil, özel hastanelerin de bakanlığı olduğu, kamu hastaneleri ve özel hastaneler arasında sağlıklı işbirliği yapılırsa, doğru bir organizasyonla yönetilirse ülkedeki sağlık hizmetlerinin daha iyi olacağına dikkat çekti.

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İşbirliği ve diyaloğun sağlıkta büyük önem taşıdığını vurgulayan Bakan Besim, günün sonunda sağlık sisteminin kazanacağını, bugün genel anlamda özel hastanelerin de beklentilerini dinlemek, birlikte atılabilecek adımları konuşmak için bu ziyareti gerçekleştirdiklerini kaydetti.
Yaptığı ziyaretlerde bazı özel hastanelerin boş laboratuvar ve yatakları olmasının kendisini düşündürdüğünü belirten Bakan Besim, “devlette izdiham yaşanırken bu kadar alt yapı ve insan kaynağının az kullanılıyor olması, sağlıktaki kaynakları ne kadar bilinçsiz ve organize olmadan değerlendirdiğimizin en bariz göstergesi” dedi.
Bakan Besim, hastanın istediği zaman hekimini, laboratuvarını, eczanesini seçebileceği bir hizmet tablosu hedeflediklerini, böylelikle daha sağlıklı bir sisteme gidilebileceğini söyledi.
Açıklamaya göre, özel hastanelerin sorunlarına değinen yetkililer ise, Genel Sağlık Sigortasının ülkemizde çıkartılamamasından dolayı hastaların devlet hastanelerinde kuyruklarda beklediklerini anlatarak, sigortalı hastalara en azından dışarıda özel muayene hakkı tanınmasını talep ettiler.
 

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Son Güncelleme: 01.06.2018 18:56
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