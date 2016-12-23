Sağlık Bakanı Sucuoğlu, Şehit Aileleri Ve Malul Gaziler Derneği’ni Ziyaret Etti

Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, 21-25 Aralık Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla bugün Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği’ni ziyaret etti.

Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, 21-25 Aralık Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla bugün Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği’ni ziyaret etti.

Ziyarette konuşmalar öncesi şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Dernek başkanı Ertan Ersan yaptığı konuşmada, Sucuoğlu’nun her zaman derneğe destek olduğunu dile getirerek kendisine teşekkür etti.

Ersan, “Vatan yapılan bu topraklarda çok şehitler verdik” diyerek Sucuoğlu’nu dernekte görmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Bakan Sucuoğlu da konuşmasında, Kıbrıs Türk toplumunun bu günlere gelebilmesinde en büyük payın şehitlere ait olduğunu kaydetti.

“Cumhuriyet kurmak kolay değildir” diyen Sucuoğlu, müzakerelerin devam ettiği bu dönemde, cumhuriyetin ve özgürlüğün kıymetinin bilinmesi gerektiğini anlattı.



