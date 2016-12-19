Sağlık Bakanı Sucuoğlu 112’nin Ayrı Bir Birim Altında Faaliyet Göstermesi İçin Yasal Çalışmaların Hızlandırılacağını Söyledi

Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, daha iyi hizmet sunma hedefiyle 112 Servisin ayrı bir müdürlük altında hizmet vermesini sağlayacak yasal düzenlemeye hız vereceklerini söyledi.Sucuoğlu, Acil 112 adına bir ekibin Bodrum’da yer alan Dördüncü Uluslararası Paramedik Kongresi ve Ambulans Rallisi’nde En Sempatik Ekip seçilmesi üzerine basın toplantısı düzenledi.

“112’YE ÖDÜL VERİLMESİ GURUR VEREN BİR GELİŞME”

DİZDARLI: “112 YÜZ AKIMIZ”

Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, daha iyi hizmet sunma hedefiyle 112 Servisin ayrı bir müdürlük altında hizmet vermesini sağlayacak yasal düzenlemeye hız vereceklerini söyledi.

Sucuoğlu, Acil 112 adına bir ekibin Bodrum’da yer alan Dördüncü Uluslararası Paramedik Kongresi ve Ambulans Rallisi’nde En Sempatik Ekip seçilmesi üzerine basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında, yarışmada ödül alan ekibe teşekkür belgeleri de sunuldu.

Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesindeki basın toplantısında, ilk kez katıldığı Ambulans Rallisi’nde KKTC ekibine ödül verilmesinin son dönemde “gurur veren bir gelişme “ olduğunu kaydetti.

112 Hızır Servisin ülke gelinde Kasım ayına kadar olan 11 aylık dönemde 8 bin 536 vakaya müdahalede bulunduğunu kaydeden Sucuoğlu, Girne Dağ Yolunda meydana gelen elim kazaya da 112 servisinin hızlı müdahale ettiğini, kazada hayati tehlikesi yüksek 3 yaralının bulunduğunu, 112 Hızır Servis hızlı müdahalede bulunmasaydı bugün farklı şeylerin konuşuluyor olacağını kaydetti.

Söz konusu 3 yaralının geçirdiği safhaları bilen biri olarak, olağanüstü bir sürecin yaşandığına inandığını belirten Sucuoğlu, Dağ Yolundaki kazada acil müdahale zamanında yapılmasaydı ölü sayısının 6 olabileceğini kaydetti.

Sucuoğlu, “basının her zaman bir olayın kötü yönlerini yansıtmayı tercih ettiğini” ve bu şekilde toplum psikolojisine zarar verildiğini, basında iyi gelişmelere de yer verilmesi gerektiğini kaydetti.

Acil 112’de çalışan ülke genelinde 104 hemşirenin bulunduğunu ve 24 saat hizmet veren merkezlere ek olarak bazı merkezlerde daha 24 saat hizmet verme hedeflerinin bulunduğuna işaret eden Sucuoğlu, hemşire yetersizliğinden dolayı bazı merkezlerde 24 saat hizmet verme hedefine erişmede sıkıntı yaşandığını kaydetti.

112 YASASI

112’nin ayrı bir birim veya kurum altında faaliyet göstermesini sağlayacak yasal düzenlemeyle ilgili bir çalışmanın bulunduğunu bunu “hızlandıracaklarını” da kaydeden Sucuoğlu, 2017’de pek çok yasal düzenleme hayata geçirmeyi hedeflediklerini, bunların arasında döner sermaye, genel sağlık sigortası ile ilgili düzenlemeler bulunduğunu söyledi.

DİZDARLI: “112 YÜZ AKIMIZ”

Konuyla ilgili olarak, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Bülent Dizdarlı ise, sağlık sisteminde sorunların bulunduğunu inkar etmediklerini ancak 112 hizmetlerinin Bakanlığın yüz akı olduğunu söyledi.

“112 ACİL AYRI MÜDÜRLÜK ALTINDA HİZMET VERMELİ”

Gelişmiş ülkelerde 112 servislerin ayrı kurum/müdürlük altında hizmet verdiğini, KKTC’de ise hastanelere bağlı olarak hizmet verdiğini kaydeden Dizdarlı, 112 servisinin bir müdürlük/kurum altında hizmet vermesini sağlayacak gerekli yasanın çıkarılmasını istediklerini kaydetti.

NAMİ

Ödül alan ekipte yer alan Dr. Naciye Nami ise, 112 ilk yardımın Sağlık Bakanlığı’nın vitrini olduğunu; travma, ileri yaşam desteği, göğüs ağrılı hastaya yaklaşım gibi etaplardan oluşan Ambulans Rallisi’nde 112’nin daha donanımlı ve nasıl ileriye taşınabileceğini gördüklerini ifade etti.

Nami de, ambulans bakım- tamiri ve gelişim açısından 112’nin ayrı bir birim altında faaliyet göstermesi gerektiğini kaydetti.

Bodrum’da 24 ekibin katıldığı yarışmada, KKTC 112 ekibinde, Dr. Naciye Nami, Sorumlu Başhemşire Uzm. Çiğdem Adataş Sesen, paramedik Mehmet Ali Önal, paramedik Neşe Genç, hemşire Elif İlkhan ve hemşire Aziz Işık yer aldı.