Sağlık Bakanı İzbul’dan H1n1 Açıklaması

İZBUL: “ÜLKEDEKİ GRİP SALGINI RUTİN SEYİR İÇİNDE, ANORMAL BİR DURUM YOK… BASIN BU KONUYA DUYARLI YAKLAŞMALI…”

“H1N1 VİRÜSÜ 6 YILDIR GÜNDEMDE… BU KONU GEREĞİNDEN FAZLA BÜYÜTÜLÜYOR”

“SALGIN YAPAN VİRÜSLERE TAKILMIŞ ÖZEL İSİMLER OLABİLİR AMA BİZ ‘DOMUZ GRİBİ’ İFADESİNİ KULLANMAK İSTEMİYORUZ. GRİBE NEDEN OLAN BİRÇOK VİRÜS TİPİ VAR, H1 N1 DE BUNLARDAN BİRİ….”

Sağlık Bakanı Salih İzbul H1N1 virüsünün 6 yıldır gündemde olduğunu kaydederek, “Bu konu gereğinden fazla büyütülüyor” dedi. İzbul, “Salgın yapan virüslere takılmış özel isimler olabilir ama biz ‘domuz gribi’ ifadesini kullanmak istemiyoruz. Gribe neden olan birçok virüs tipi var, H1 N1 de bunlardan biri…”şeklinde konuştu.

Sağlık Bakanlığı’nda bir basın toplantısı düzenleyen İzbul, “Ülkedeki grip salgını rutin seyir içinde, anormal bir durum yok” vurgusunda bulunarak, basının konuya daha hassas yaklaşmasını istedi.

“Son bir haftada 3 bin kişi grip nedeniyle hastanelere başvurdu” diyen İzbul, “Her hastaya H1 N1 testi yapmak gerekmiyor. Özel ve kamu olmak üzere bütün hastanelere hasta izleme protokolü dağıtıldı…Protokolde grip hastalarının nasıl karşılanacağı, hangi vakaların hastaneye yatırılacağı, nasıl bir tedavi uygulanacağı belirtildi. Biz bakanlık olarak gerekli tedbirleri aldık, kişiler de kendi tedbirlerini alsın, kişisel hijyene dikkat edilsin” şeklinde konuştu.

İzbul, test sonucu beklenen hastalardan 4’ünde HI NI grubu İnfluenza saptandığını kaydederek, diğer hastaların testlerinde ise gribe neden olan diğer virüslerin belirlendiğini ifade etti.