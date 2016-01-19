Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 15°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.269
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3456
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
KAYIP ARANIYOR!
Kayıp Aranıyor
banner256

Sağlık Bakanı İzbul’dan H1n1 Açıklaması

Sağlık Bakanı Salih İzbul H1N1 virüsünün 6 yıldır gündemde olduğunu kaydederek, “Bu konu gereğinden fazla büyütülüyor” dedi. İzbul, “Salgın yapan virüslere takılmış özel isimler olabilir ama biz ‘domuz gribi’ ifadesini kullanmak istemiyoruz. Gribe neden olan birçok virüs tipi var, H1 N1 de bunlardan biri…”şeklinde konuştu.

Sağlık Bakanı İzbul’dan H1n1 Açıklaması

Sağlık Bakanı Salih İzbul H1N1 virüsünün 6 yıldır gündemde olduğunu kaydederek, “Bu konu gereğinden fazla büyütülüyor” dedi. İzbul, “Salgın yapan virüslere takılmış özel isimler olabilir ama biz ‘domuz gribi’ ifadesini kullanmak istemiyoruz. Gribe neden olan birçok virüs tipi var, H1 N1 de bunlardan biri…”şeklinde konuştu.

19 Ocak 2016 Salı 13:05
Sağlık Bakanı İzbul’dan H1n1 Açıklaması
banner238

İZBUL: “ÜLKEDEKİ GRİP SALGINI RUTİN SEYİR İÇİNDE, ANORMAL BİR DURUM YOK… BASIN BU KONUYA DUYARLI YAKLAŞMALI…”

“H1N1 VİRÜSÜ 6 YILDIR GÜNDEMDE… BU KONU GEREĞİNDEN FAZLA BÜYÜTÜLÜYOR”

“SALGIN YAPAN VİRÜSLERE TAKILMIŞ ÖZEL İSİMLER OLABİLİR AMA BİZ ‘DOMUZ GRİBİ’ İFADESİNİ KULLANMAK İSTEMİYORUZ. GRİBE NEDEN OLAN BİRÇOK VİRÜS TİPİ VAR, H1 N1 DE BUNLARDAN BİRİ….”

 Sağlık Bakanı Salih İzbul H1N1 virüsünün 6 yıldır gündemde olduğunu kaydederek, “Bu konu gereğinden fazla büyütülüyor” dedi. İzbul, “Salgın yapan virüslere takılmış özel isimler olabilir ama biz ‘domuz gribi’ ifadesini kullanmak istemiyoruz. Gribe neden olan birçok virüs tipi var, H1 N1 de bunlardan biri…”şeklinde konuştu.

Sağlık Bakanlığı’nda bir basın toplantısı düzenleyen İzbul, “Ülkedeki grip salgını rutin seyir içinde, anormal bir durum yok” vurgusunda bulunarak, basının konuya daha hassas yaklaşmasını istedi.

“Son bir haftada 3 bin kişi grip nedeniyle hastanelere başvurdu” diyen İzbul, “Her hastaya H1 N1 testi yapmak gerekmiyor. Özel ve kamu olmak üzere bütün hastanelere hasta izleme protokolü dağıtıldı…Protokolde grip hastalarının nasıl karşılanacağı, hangi vakaların hastaneye yatırılacağı, nasıl bir tedavi uygulanacağı belirtildi. Biz bakanlık olarak gerekli tedbirleri aldık, kişiler de kendi tedbirlerini alsın, kişisel hijyene dikkat edilsin” şeklinde konuştu.

İzbul, test sonucu beklenen hastalardan 4’ünde HI NI grubu İnfluenza saptandığını kaydederek, diğer hastaların testlerinde ise gribe neden olan diğer virüslerin belirlendiğini ifade etti.

Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanı Salih
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim