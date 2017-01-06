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06 Ocak 2017 Cuma 08:38

Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, LAÜ'de Konferansa Katıldı

Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, Lefke Avrupa Üniversitesi'nde düzenlenen sağlık konulu konferansa katıldı.

Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, LAÜ'de Konferansa Katıldı
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Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, LAÜ'de Konferansa Katıldı


Sucuoğlu: “Cengiz Topel Hastanesi güçlendiriliyor”

Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, Lefke Avrupa Üniversitesi'nde düzenlenen sağlık konulu konferansa katılarak Cengiz Topel Hastanesi hakkında açıklamamalarda bulundu.

LAÜ yetkilileri ve Lefke Sivil Toplum Örgüt temsilcilerinin yer aldığı konferansta sağlık turizminin faydalarını içeren konular da görüşüldü.

Sucuoğlu, Lefke bölgesinin kendileri için çok değerli bir bölge olduğunu, bu nedenle Bakanlar Kurulu kararı ile ülkenin 6. İlçesi olma hakkını da kazandığını söyledi.

Lefke bölgesinde bulunan mevcut Cengiz Topel Hastanesi’nin gerekli her türlü eksikliğini giderdiklerini ve gidermeye devam edeceklerini belirten Sucuoğlu, doktor sayısının da giderek arttığını vurguladı.

Hastanenin eksikleri konusunda da diğer hastanelerde olduğu gibi gereken her türlü katkının sağlandığını, bundan sonra da sağlanacağını dile getiren Sucuoğlu, bölge halkının endişelenmemesini istedi.

Sucuoğlu, Güzelyurt’a yapılacak yeni hastane ile Cengiz Topel Hastanesinin geri plana atılacağını savunan kişilerin yanlış düşüncede olduklarını belirterek, hedeflerinin her ilçeye bir hastane yapmak olduğunu söyledi

Sağlık Turizmi konusunda da bir takım bilgiler veren Sucuoğlu, bakanlığın 2 hafta önce düzenlediği Sağlık Turizmi Çalıştayında önemli adımlar atıldığını vurguladı.

Sağlık turizmi yapılması konusunda ülke olarak oldukça elverişli bir coğrafyada bulunduklarını ifade eden Sucuoğlu, bu artıların avantaja dönüştürülmesi gerektiğini kaydetti.

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Faiz SucuoğluLaüKonferans
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