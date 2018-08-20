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Sağlık Bakanı Besim’den Bayram Mesajı...

“TASARRUF KÜLTÜRÜNÜN OLUŞMASINI SAĞLAYACAK VE ÖRNEK OLUŞTURACAK EN ÖNEMLİ KESİM, BİZ SAĞLIKÇILARIZ”

Sağlık Bakanı Besim’den Bayram Mesajı...

“TASARRUF KÜLTÜRÜNÜN OLUŞMASINI SAĞLAYACAK VE ÖRNEK OLUŞTURACAK EN ÖNEMLİ KESİM, BİZ SAĞLIKÇILARIZ”

20 Ağustos 2018 Pazartesi 12:34
Sağlık Bakanı Besim’den Bayram Mesajı...

“TASARRUF KÜLTÜRÜNÜN OLUŞMASINI SAĞLAYACAK VE ÖRNEK OLUŞTURACAK EN ÖNEMLİ KESİM, BİZ SAĞLIKÇILARIZ”

Sağlık Bakanı Filiz Besim, içinde bulunulan ekonomik krizin, belki de en çok sağlık sektörünü etkileyeceğine işaret ederek sağlık alanındaki önlemlerin uzlaşı kültürü içinde alınması gerektiğini belirtti.
Besim, sağlıkçıların, tasarruf kültürünün oluşmasını sağlayacak ve örnek oluşturacak en önemli kesim olduğunu da ifade etti.
Sağlık Bakanı Filiz Besim, Kurban Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda, olağanüstü günlerden geçildiğine, kritik bir süreç yaşandığına işaret ederek “Bu süreci en az zararla atlatmak bağlamında hepimize büyük sorumluluklar düşmektedir. Biz Kıbrıslı Türk halkı olarak ve en önemlisi de sağlık çalışanları olarak, ekonomik krizler gibi krizlerle ve doğal afetlerle mücadeleye her zaman hazırlıklıyız. Buna hazırlıklı olmak doğamızda vardır. Tarihimiz, sağlıkçılarımızın zor günlerdeki başarı öyküleriyle dopdoludur” ifadelerini kullandı.
Sağlıkçıların, toplumun en fazla mağdur olduğu, en kırılgan durumlarda fedakârca görev yapmayı büyük sorumlulukla yaşam biçimine dönüştürmüş yaratıcı, üretken ve çalışkan bir ekolün mensupları olduğunu kaydeden Besim, bu fedakârlığın sürekliliği ve kesin başarısının, doktorundan hemşiresine kadar tüm çalışanların huzurlu ve güvenli bir çalışma ortamında, gelecek kaygısı duymadan hizmet verebilmesine bağlı olduğunu ifade etti.
Besim, hastaların ve sağlık çalışanlarının kendilerini güvende hissedeceği, donanımlı, karşılıklı saygı ve güvenin en üst düzeyde olduğu bir çalışma ortamı oluşturmakla mükellef olduklarını kaydederek, içinde bulunulan ekonomik krizin, belki de en çok sağlık sektörünü etkileyeceğine işaret etti.
“İSRAF KÜLTÜRÜNDEN UZAKLAŞMALIYIZ”
Sağlık Bakanı Besim, tıbbi cihaz, sarf, ilaç ve aşı konusunda dış piyasaya bağımlı olduklarını, bu krizi en az zararla atlatmak ve içinde bulunulan durumu fırsata dönüştürerek insan kaynaklarını, ilaç ve diğer tıbbi cihaz olanaklarını en verimli şekilde kullanıp israf kültüründen uzaklaşmak zorunda olduklarını vurguladı.
“Unutmayalım ki boşa harcanacak her kutu ilaç, gerekli olmayan her fazladan tıbbi tetkik, içinde bulunduğumuz ekonomik krizi daha da derinleştirecektir. Bu nedenledir ki, sağlık çalışanlarının, ama en önemlisi de hastalarımızın bu süreçte mağdur olmaması için uzlaşı kültürü içerisinde sağlık alanında gerekli önemlerin alınması gerekmektedir” diyen Besim, tasarruf kültürünün oluşmasını sağlayacak ve örnek oluşturacak en önemli kesimin sağlıkçılar olduğunu belirtti.
Sağlık Bakanı Filiz Besim, bayramların, Kıbrıslı Türkler için birlik ve beraberliğin, sevgi, saygı ve özellikle de vefa duygularının ortak bir duyguya dönüştüğü ve en üst düzeyde yaşandığı özel günler olduğunu, bayram ritüellerinin, yüzyıllardır süregelen gelenek olduğunu da belirterek, halkın bayramını kutladı; sağlık çalışanlarına ve tüm emekçilere kolaylıklar ve esenlikler diledi.
 

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Son Güncelleme: 20.08.2018 15:44
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