banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 25°
sağanak
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
96768
ALTIN
233.352
DOLAR
5.9396
STERLİN
7.8024
EURO
6.8658
Tartıştığı garsonu bıçakla ağır yaraladı
TARTIŞTIĞI GARSONU BIÇAKLA AĞIR YARALADI
Miktar 140 bin TL’yi aştı
MİKTAR 140 BİN TL'Yİ AŞTI
İzveren 7 yıl sonra hapis cezası aldı
İZVEREN 7 YIL SONRA HAPİS...
Mağusa’da tecavüz
MAĞUSA'DA TECAVÜZ
banner282

Sağlık Bakanı Besim, Teknecik Çalışanlarıyla Sağlık Sıkıntılarını Görüştü

Sağlık Bakanı Besim, Teknecik Çalışanlarıyla Sağlık Sıkıntılarını Görüştü

12 Ekim 2018 Cuma 11:13
Sağlık Bakanı Besim, Teknecik Çalışanlarıyla Sağlık Sıkıntılarını Görüştü

EL-SEN, SIVILAŞTIRILMIŞ DOĞAL GAZIN HEM DAHA UCUZ HEM ÇEVREYE ZARAR VERMEYEN BİR YAKIT TÜRÜ OLDUĞUNU VURGULADI

Sağlık Bakanı Filiz Besim, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na bağlı Teknecik Elektrik Üretim Santrali’ne giderek çalışanlarla sağlık kontrolleri konusunda görüştü.

Besim, Santral’de yaptığı açıklamada, çalışanların sağlık kontrolü konusunda Sağlık Bakanlığı’nın sorumlu olduğunu belirtti ve bundan sonra yapılacak sağlık kontrolleri hakkında bilgi verdi, bazı çalışanların sorularını yanıtladı. 

Besim yaptığı açıklamada elektrik santrallerinde çalışanların ciddi sağlık sıkıntıları ile karşılaşabileceğini bu nedenle düzenli olarak yılda bir kez kontrollerden geçmelerinin gerektiğini söyledi.

Sağlık kontrollerinde kan tetkiklerinin yanında akciğer ve bağırsak filmlerinin de çekileceğini, kurşun ve kükürt gibi elementler için de tahlillerin yapılacağını, ülkede yapılamayan tahlillerin de Türkiye’ye gönderileceğini kaydeden Besim, sağlık sorunu yaşayanların sağlık kontrolünün daha sık yapılacağını ifade etti.

Esentepe’deki sağlık merkezini de güçlendirdiklerini ifade eden Merkezin bazı tahlil ve tedaviler için kullanılabilecek durumda olduğunu belirten Besim,  Santralde çalışanlara yönelik ilk yardım kursları düzenlenmesi ve kaza durumunda ilk müdahalenin yapılabileceği bir revir kurulması için çalışma başlatılacağını da ifade etti.

Besim, “Girne Akçiçek Hastanesi’nde en üst seviyede muayene için iyi bir ekip var” dedi.

Ülkede yaşanan kanser vakalarıyla ilgili bir soru üzerine Besim, Kuzey Kıbrıs’ta dünya genelinin ilerisinde bir vaka durumu yaşanmadığını, Avustralya ve Yeni Zelanda gibi ülkelerin kanser hastalığından çok daha fazla muzdarip olduğunu kaydetti.

Kanserden korunma ve erken tanının önemine vurgu yapan Besim, ülke genelinde 17 sağlık merkezini güçlendirmek için çalışma başlattıklarını ve bu merkezlerde kadınların bazı kanser türleri için tarama yaptırabileceğini ifade etti.

KANSER TARAMA TIRI KİRALANMASI GÜNDEMDE

Obezitenin, kanser, diyabet ve kalp hastalıklarının başlıca nedenlerinden olduğunu kaydeden Besim, Bakanlığın kanser tarama tırı kiralama üzerinde de durduğunu; 3 yıllık süreyle köy köy dolaşarak kanser taraması yapılması ve kanser haritası çıkarılmasının gündemlerinde olduğunu anlattı.

Besim gıda üreticilerinin de zirai ilaç ve gübrelerin kullanımı konusunda bilgilendirilmesinin çok önemli olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanı Filiz Besim, daha sonra Esentepe Sağlık Merkezi’ni ziyaret etti.

KÂŞİF

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-SEN) Genel Sekreteri Ersan Kâşif ise sendika olarak Bakanlığı sağlık konusunda çalışanların sıkıntılarını, sağlık kontrollerinin yetersiz olduğunu, emekli olan santral çalışanlarının sorunlarını bildirdiklerini, bunun üzerine Bakanın daha detaylı bir kontrol için onay verdiğini anlattı.

SIVILAŞTIRILMIŞ DOĞAL GAZ TEMİZ VE DAHA UCUZ

Ersan Kâşif, TAK’a Santral konusunda yaptığı açıklamada, Sendika olarak LNG sıvılaştırılmış doğal gaz ile çalışan makinelerin alınmasını taraftarı olduklarını, makinelerin maliyetinin santrale filtre sistemi kurulmasının maliyeti ile aynı olduğunu söyledi.

LNG ile çevre kirliliği faktörünün de ortadan kalkacağını ve daha ucuza elektrik üretilebileceğini ifade eden Kâşif, Kıb-Tek’in hazırlamış olduğu bir raporun yakında ilgili Bakanlık ve Sendika ile paylaşılacağını bu raporda hesaplamaların da olacağını söyledi.

 

Son Güncelleme: 12.10.2018 14:24
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ziraat Mühendisleri Odası Bitki Sağlığı Laboratuvarı Eksikliğine Dikkat Çekti
Ziraat Mühendisleri Odası Bitki Sağlığı Laboratuvarı Eksikliğine Dikkat Çekti
Nami: “doğru Tedbirleri Biliyoruz. Bunları Alarak Yolumuza Devam Edeceğiz”
Nami: “doğru Tedbirleri Biliyoruz. Bunları Alarak Yolumuza Devam Edeceğiz”
Ataoğlu, TC Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu İle Görüştü
Ataoğlu, TC Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu İle Görüştü
Tdp Girne İlçesi 6. Olağan Kongresi Yapıldı
Tdp Girne İlçesi 6. Olağan Kongresi Yapıldı
Girne’de Sokak Hayvanlarına Yardım Amacıyla “parkta Jivamukti Yoga” Etkinliği Düzenlenecek
Girne’de Sokak Hayvanlarına Yardım Amacıyla “parkta Jivamukti Yoga” Etkinliği Düzenlenecek
Ubp Lefke Milletvekili Çaluda Milletvekillerine, Dokunulmazlığının Kaldırılması İçin “evet” Oyu Kullanmaları Çağrısı Yaptı
Ubp Lefke Milletvekili Çaluda Milletvekillerine, Dokunulmazlığının Kaldırılması İçin “evet” Oyu Kullanmaları Çağrısı Yaptı
Lefkoşa Hayvan Barınağı’nda “Mamanı Al Da Gel” Etkinliği…
Lefkoşa Hayvan Barınağı’nda “Mamanı Al Da Gel” Etkinliği…
Baybars, Manavoğlu’yla Adli Konular Ve Muhaceretle İlgili Atılacak Adımları Görüştü
Baybars, Manavoğlu’yla Adli Konular Ve Muhaceretle İlgili Atılacak Adımları Görüştü
Türkap Heyeti 1. Türkap Forumu Sonuç Bildirgesini Meral Akıncı’ya Sundu
Türkap Heyeti 1. Türkap Forumu Sonuç Bildirgesini Meral Akıncı’ya Sundu
BKP: “Cumhurbaşkanı Akıncı Halk Ve Meclis Dışındaki Partileri De Bilgilendirmelidir”
BKP: “Cumhurbaşkanı Akıncı Halk Ve Meclis Dışındaki Partileri De Bilgilendirmelidir”

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim