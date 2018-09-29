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Sağlık Bakanı Besim: “Tedbirler Alıyoruz. Yapısal Reformlar Masaya Yatırılacak”

Sağlık Bakanı Besim, “Tedbirler alıyoruz. Yapısal reformlar masaya yatırılacak” dedi.

Sağlık Bakanı Besim: “Tedbirler Alıyoruz. Yapısal Reformlar Masaya Yatırılacak”

Sağlık Bakanı Besim, “Tedbirler alıyoruz. Yapısal reformlar masaya yatırılacak” dedi.

29 Eylül 2018 Cumartesi 10:29
Sağlık Bakanı Besim: “Tedbirler Alıyoruz. Yapısal Reformlar Masaya Yatırılacak”

Sağlık Bakanı Besim, “Tedbirler alıyoruz. Yapısal reformlar masaya yatırılacak” dedi.


Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Ankara temasları sırasında basına demeç veren Sağlık Bakanı Besim, KKTC’de doktorların çalışma koşullarını ve ekonominin sağlığa etkilerini anlattı.


Sağlık Bakanı Besim, KKTC’de doktorların tam gün çalışmasına ilişkin yasa kapsamında çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, şöyle dedi:
“Bizde tam gün yasası ile beklenen hastanede çalışan hekimlerin, özelde ve başka bir hastanede çalışmamalarıdır.


Bir yıl önce yapılan bir tüzükle hekimlere Sağlık Bakanlığının vereceği tüzükler doğrultusunda ihtiyaç duyulan özel hastanelerde çalışma izni Sağlık Bakanlığı tarafından bir protokol çerçevesinde veriliyor.


Kamu sağlık çalışanları yasamızda hekimlerin mesai saatinden sonra hasta bakma hakkı vardır. Hastane alt yapılarının çok yeterli olmamasından, personel eksikliklerinden kaynaklanan nedenlerle yasada olan bu hakkı hekimlere tam anlamıyla veremiyoruz. Bu yasaya atfen yapılan bir tüzükle Sağlık Bakanlığının yaptığı protokolle özel hastanelerde ihtiyaç duyulan branşlardaki hekimlere mesai saatlerinden sonra çalışma izni verilebiliyor.”


"HEKİMLER SİYASİ POPÜLİZM ARACI OLARAK KULLANILDI"
Ada ülkesi olduğu için Kuzey Kıbrıs insan kaynaklarının sınırlı olduğunu ifade eden Besim, “Özel hastaneler, bazı branşlarda hekim ihtiyacı olduğu zaman Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’ne başvurarak anlaşmalı hocaların gelişi sağlanıyor” dedi.


Cumhuriyet Meclisi’nde geçtiğimiz dönem doktorların sayısının fazla olduğunu, ancak şu an 4 hekimin milletvekili olarak görev yaptığını belirten Filiz Besim, “Hekimlerin politikaya olan ilgisinin azalması ile hekimler politikaya rağbet etmedi. Geçtiğimiz dönemde ‘mecliste bu kadar hekim varken neden sağlık alanında yoluna girmeyen şeyler var ülkede’ söylemleri ile eleştirildi. Siyasi partilerin hekimleri popülizm aracı olarak kullanması da meclisteki hekim sayısının azalmasında etkendir. Siyasi ve etik açısından ben de bu tavrı doğru bulmuyorum” dedi.


"BUNU DA ATLATACAĞIZ"
Yaşanan ekonomik sorunlara da değinen Besim, Kuzey Kıbrıs’ın ekonomik krizden kötü etkilendiğini belirterek, şunları kaydetti:
“Krizden çok etkilendik. Ekonomik sorunların sağlık alanında etkileri görüldü. İlaç ve tıbbi malzeme anlamında kötü etkileri yaşamaya devam ediyoruz. Birçok firma Sağlık Bakanlığı’nın ihalelerine katılamadı. Dövizde yüksek artışlar oldu. Bu da alım gücünü düşürerek insanları depresyona sevk etti. Türkiye halkları da Kıbrıslı Türkler de çok daha kötü günler gördü ve bunu da atlatacağız. Asla umutsuz değiliz. Biz de tedbirlerimizi alıyoruz. Bu krizi artıya çevirip yapısal reformları masaya yatıracağız. Sağlıkta kayıt sistemi ile, harcanan ilacı, tıbbi malzemeyi ve diğer malzemeleri kontrol altına almak zorundayız. Ek mesaileri kontrol altına almak zorundayız.”


Kıbrıs’ta gerçekleştirilen kongreler ile ilgili değerlendirmelerini de paylaşan Sağlık Bakanı Besim, “Kongreler de bu süreçten muhakkak etkilenecektir. Çünkü yüksek maliyetli işler. Ama bu süreci de aşacağımıza inanıyorum. Kıbrıs kongre yapmak için ideal bir yer. Tarihi, denizi, havası ile Kıbrıs kongrelere ev sahipliği yapmaya devam edecektir” diye konuştu.

Son Güncelleme: 29.09.2018 13:59
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