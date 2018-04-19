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Sağlık Bakanı Besim, Tc Sağlık Bakanı Demircan İle Görüştü

Türkiye Sağlık Bakanlığı’nın daveti üzerine Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi’ne katılmak amacıyla İstanbul’da bulunan Sağlık Bakanı Filiz Besim, Türkiye Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ile bir araya geldi.

Sağlık Bakanı Besim, Tc Sağlık Bakanı Demircan İle Görüştü

Türkiye Sağlık Bakanlığı’nın daveti üzerine Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi’ne katılmak amacıyla İstanbul’da bulunan Sağlık Bakanı Filiz Besim, Türkiye Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ile bir araya geldi.

19 Nisan 2018 Perşembe 16:46
Sağlık Bakanı Besim, Tc Sağlık Bakanı Demircan İle Görüştü


Türkiye Sağlık Bakanlığı’nın daveti üzerine Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi’ne katılmak amacıyla İstanbul’da bulunan Sağlık Bakanı Filiz Besim, Türkiye Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ile bir araya geldi.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, özellikle birinci basamak sağlık hizmetleri ve tedavi hizmetleri konusu masa yatırılarak, işbirliğinin artırılması konusunda mutabık kalındı.


Demircan ile görüşmesinde yaptığı konuşmada, kongre daveti için teşekkür eden Besim, dünya gündeminde ilklerden biri olan bu kongrenin tıp ve insanlık tarihi yanı sıra belleğine de sahip çıktığını belirtti. Besim, “Geleneksel ve tamamlayıcı tıp modern tıpla entegre edilirse bu insanlık ve sağlığın ille ki kazancına olacaktır” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin hep yanlarında olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Besim, “Her konuda tam bir uyum içinde çalışıyoruz. Sağlık alanında da bir çok alanda işbirliği yaptık. Bunu daha da geliştireceğiz” ifadelerini kullandı.

Besim, Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yaptığı düzenli yardım ve katkıları yanında Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlıkları arasında sürekli devam eden iş birliği ve protokoller olduğunu belirtti.

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde görev yapan birçok sağlık çalışanının Türkiye Cumhuriyeti üniversitelerinden mezun olmasının bu ilişkiyi çok daha derin ve anlamlı kıldığını söyleyen Besim, şöyle devam etti:

“Sağlığın hizmet sunumu alanında olan bu iş birliğinin en büyük göstergesi devam eden fiziki alt yapı projelerimiz, eğitim çalışmalarımız, insan kaynağı paylaşımı ve en önemlisi de hastalarımızın iki ülke sınırları içinde hizmet alımlarıyla ilgili birçok ortak çalışmalarımızdır.”

Besim, KKTC Sağlık Bakanlığı olarak eğitim ve yapısal çalışmalara insan kaynaklı desteğin kendilerini mutlu edeceğini kaydetti.

Türkiye Sağlık Bakanı Ahmet Demircan da, Kıbrıs’ın tarihten beri önemli bir yeri olduğunu vurgulayarak, “İlişkilerimiz hep güçlü oldu, sağlık başta olmak üzere ilişkilerimizi daha da güçlendireceğiz” dedi. Kıbrıs’ın Anadolu’nun bir parçası olduğunu kaydeden Demircan, “tarihi birikimi ile hem sağlıkta hem geleneksel tıp, hem modern tıpta her türlü işin üstesinden gelebilecek niteliğe sahiptir” dedi.

 

 

 

Son Güncelleme: 19.04.2018 21:15
Anahtar Kelimeler:
BakanBesimAhmet DemircanGörüşmesi
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