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Sağlık Bakanı Besim: ”Sendikal Mücadeleye Saygılıyız, Çok Daha İyi Bir Sağlık Sistemi İçin Çalışıyoruz”

Sağlık Bakanı Filiz Besim, sendikalarla her zaman diyalog içerisinde olduklarını belirtti.

Sağlık Bakanı Besim: ”Sendikal Mücadeleye Saygılıyız, Çok Daha İyi Bir Sağlık Sistemi İçin Çalışıyoruz”

Sağlık Bakanı Filiz Besim, sendikalarla her zaman diyalog içerisinde olduklarını belirtti.

09 Ağustos 2018 Perşembe 20:53
Sağlık Bakanı Besim: ”Sendikal Mücadeleye Saygılıyız, Çok Daha İyi Bir Sağlık Sistemi İçin Çalışıyoruz”

Sağlık Bakanı Filiz Besim, sendikalarla her zaman diyalog içerisinde olduklarını belirtti.
Sağlık Bakanı Filiz Besim,  devlet hastanelerindeki uyarı eylemine ilişkin BRT’ye yaptığı açıklamada, sendikalarla her zaman diyalog içerisinde olduklarını belirtti.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, sağlıkta yılların birikimi sorunlar bulunduğuna işaret eden Besim, 6 aylık görev sürelerinde en az 25 hekim aldıklarını ifade etti.  Sağlık merkezlerini güçlendirme çalışmalarının sürdüğünü belirten Besim, ihtiyaçlar doğrultusunda hekim alımlarının sürdüğünü söyledi.
Hemşire eksikliği nedeniyle bazı düzenlemeler yaptıklarını da ifade eden Besim, imkanlar ve kaynaklar dahilinde hemşire artırımının devam edeceğini kaydetti.
Taşeron firma üzerinden alınmış bazı kişileri de bazı görevlerde kullanmak durumunda kaldıklarını da belirten Besim, yaptıkları uygulamanın en fazla kendilerini rahatsız ettiğini ancak bunu yapmak durumunda kaldıklarını ifade etti.
Güvenlik için alınan elemanların gerçekten güvenlikte çalışmasını ve eğitilmesinin talep edildiğini kaydeden Besim, temizlik firmaları için alınan kişilerin de başka işlerde kullanılmasına karşı olduklarına değindi.
Besim, sağlıktaki sorunların uzun sürede biriktiğini kaydederek, tüm taşeron firmalarla görüştüklerini ve elemanlarını aldıkları kadrolarda çalıştırmasını istediklerini ifade etti.
Eylem sırasında “Antidemokratik yaklaşımlar” denmesinin kendisini en fazla üzen konu olduğunu belirten Besim, yasaları uyguladıklarını bunun dışında bir şey yapmadıklarını anlattı.
Sendikal mücadeleye saygılı olduklarını da dile getiren Besim, çok daha iyi bir sağlık sistemi için birlikte çalışacaklarını vurguladı.
 

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Son Güncelleme: 09.08.2018 23:54
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