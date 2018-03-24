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SAĞLIK BAKANI BESİM, ORGAN BAĞIŞI YAPMA ÇAĞRISINDA BULUNDU

SAĞLIK BAKANI BESİM, ORGAN BAĞIŞI YAPMA ÇAĞRISINDA BULUNDU

24 Mart 2018 Cumartesi 12:25
SAĞLIK BAKANI BESİM, ORGAN BAĞIŞI YAPMA ÇAĞRISINDA BULUNDU
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KKTC’DE KALP NAKLİ YAPILMASINI MÜMKÜN KILAN ANLAŞMA İMZALANDI

SAĞLIK BAKANI BESİM, ORGAN BAĞIŞI YAPMA ÇAĞRISINDA BULUNDU

 Sağlık Bakanlığı ile Antalya Akdeniz Üniversitesi arasında kalp nakli için protokol imzalandı.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Akdeniz Üniversitesi Kardiyovasküler Cerrahi Bölümü ile imzalanan protokolle, iki yıl süreyle Akdeniz Tıp Fakültesi Kardiyovasküler Cerrahi bölümünden gelecek bir ekiple, Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde kalp nakli ameliyatları yapılabileceği belirtildi.

Sağlık Bakanı Filiz Besim’in de katıldığı imza törenine, Antalya Tıp Fakültesini temsilen Kardiyovasküler Bölüm sorumlusu Prof. Dr. Ömer Beyazıt katıldı. 

Bakan Filiz Besim imza töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye tıp dünyasının kalp naklinde 50’nci yılını kutladığı bu günlerde, bugüne kadar 100 canlı kalp nakli ve 200 de yapay kalp nakli gerçekleştiren Akdeniz Tıp Fakültesi ile böyle bir işbirliği yapılmasının önemli olduğunu kaydetti.

Besim, “Tıp alanında muhteşem yenilikler var. Bu yenilikleri ve bilimi takip ederek hastalarımıza yerinden çağdaş sağlık hizmeti vermek bizlerin birincil görevidir. Kalp Damar Cerrahi Servisi uzun zamandır alanında çok güzel başarılara imza atmaktadır. Kalp nakli yaşamı kurtarmaktır. Tıptaki bu mucize gelişmenin ülkemizde de yapılabilecek olması çok önemlidir. Bundan önce ülkemizde yapılan üç organ bağışından elde edilen 3 tane kalp Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinde kalp bekleyen hastalara takılmıştı. Şu anda bu 3 şanslı hasta Kıbrıs’tan giden kalplerle hayatlarına kaldıkları yerden devam etmektedir” dedi. 

Besim başkalarının hayatını kurtarmak anlamında organ bağışının kutsal olduğunu vurguladı.

BİR ÖZEL HASTANEYE DE YAKINDA BU İZİN VERİLECEK

Kalp nakli ruhsatlandırması için gerekli belgeleri tamamlayan bir özel hastaneye de çok yakında bu iznin verileceğini açıklayan Besim, böylece Kuzey Kıbrıs’ta iki merkezin kalp nakli yapabileceğini söyledi.  

Anahtar Kelimeler:
Kalp NakliOrgan BağışıFiliz Besim
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