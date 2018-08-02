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Sağlık Bakanı Besim, Maraş Bölgesinden STÖ Temsilcilerini Kabul Etti!

Sağlık Bakanı Filiz Besim, Gazimağusa Maraş bölgesi sivil toplum örgütü temsilcilerinden bir heyeti kabul ederek görüştü.

Sağlık Bakanı Besim, Maraş Bölgesinden STÖ Temsilcilerini Kabul Etti!

Sağlık Bakanı Filiz Besim, Gazimağusa Maraş bölgesi sivil toplum örgütü temsilcilerinden bir heyeti kabul ederek görüştü.

02 Ağustos 2018 Perşembe 11:37
Sağlık Bakanı Besim, Maraş Bölgesinden STÖ Temsilcilerini Kabul Etti!


Sağlık Bakanı Filiz Besim, Gazimağusa Maraş bölgesi sivil toplum örgütü temsilcilerinden bir heyeti kabul ederek görüştü.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede örgüt temsilcileri Maraş Sağlık Merkezi ile ilgili beklentileri, hal yasasının hayata geçmesi ve Türkiye’den gelen suyun bölgeye verilmesi konusunda yaşadıkları sıkıntıları aktardılar.
Sağlık Bakanı Filiz Besim, özellikle sağlık gibi hassas bir konuda ziyaretin gerçekleşmesinin önem taşıdığını, yerinden, daha kolay ulaşılabilen, kaliteli ve güler yüzlü bir sağlık hizmeti sağlamayı hedeflediklerini söyledi.
Göreve geldiğinden bu yana 17 sağlık merkezini güçlendirmek için büyük çaba sarf ettiklerini dile getiren Bakan Besim, çok yakında Maraş Sağlık Merkezi’ne ultrasound, röntgen cihazı ve kan laboratuarı sağlanacağını, haftada bir gün bir diyetisyen ve bir psikoloğun da merkezde hizmet vereceğini açıkladı.
Aynı zamanda gece 12’ye kadar Maraş Sağlık Merkezi’nde nöbetçi hekim ve hemşire kalması için düğmeye bastıklarını belirten Bakan Besim, hekim sayısını arttırarak, İskele ve Yenierenköy Sağlık Merkezlerinde olduğu gibi burada da gece yarısına kadar hizmet verilmesi için çaba sarf ettiklerini vurguladı.
 

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Son Güncelleme: 02.08.2018 14:59
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